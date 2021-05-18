Ніжний пиріг з грибами та сиром – чудовий вибір для сімейної вечері. Також можете додати будь-які овочі та зелень.
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Рецепт пирога
Порції: 6
- У глибокій мисці з'єднайте розм'якшене вершкове масло з яйцем, сіллю, водою і борошном. Замісіть тісто, залиште у холодильнику на 30 хвилин.
- Гриби, томати помийте, почистіть цибулю, викладіть у миску перемішайте, додайте сіль, обсмажте на пательні з олією протягом 5-7 хвилин.
- Охолоджене тісто розкатайте, викладіть на дно форму, зверху викладіть грибну начинку.
- Сир натріть на грубій тертці.
- У мисці збийте вершки з яйцями, додайте тертий сир, додайте у пиріг.
- Розігрійте духовку до температури 180 градусів, відправте запікатись протягом 40 хвилин.
- Дістаньте з духовки, залиште для охолодження, розріжте на порції. Смачного!