Ароматный открытый пирог с полезными овощами: спаржей, томатами, грибами в сливочном соусе и тертым сыром, понравится всей вашей семье. Также можете добавить бекон или курятину.
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Пирог с грибами, спаржей и томатами
Порции: 6-8
- В миске смешайте мягкое сливочное масло с яйцом, добавьте воду, соль, воду, муку, перемешайте. Замесите тесто, отправьте в холодильник на 30 минут.
- Спаржу тщательно помойте, отрежьте твердые края нижней части стебля, выложите в тарелку, залейте кипятком, оставьте на 2-3 минуты.
- Грибы, томаты, помойте, нарежьте ломтиками.
- Лук очистите, измельчите ножом, обжарьте в течение 5 минут на сковороде с маслом, добавьте грибы.
- Сыр натрите на крупной терке.
- В миске взбейте яйца со сливками, добавьте тертый сыр.
- Раскатайте тесто, выложите в форму для запекания, сверху выложите спаржу, грибы, лук, томаты, вылейте взбитые сливки.
- Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 40-45 минут.
- Выложите на тарелку, оставьте для охлаждения. Разрежьте на порции. Приятного аппетита!