Ароматный открытый пирог с полезными овощами: спаржей, томатами, грибами в сливочном соусе и тертым сыром, понравится всей вашей семье. Также можете добавить бекон или курятину.

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Пирог с грибами, спаржей и томатами

Порции: 6-8

  1. В миске смешайте мягкое сливочное масло с яйцом, добавьте воду, соль, воду, муку, перемешайте. Замесите тесто, отправьте в холодильник на 30 минут.
  2. Спаржу тщательно помойте, отрежьте твердые края нижней части стебля, выложите в тарелку, залейте кипятком, оставьте на 2-3 минуты.
  3. Грибы, томаты, помойте, нарежьте ломтиками.
  4. Лук очистите, измельчите ножом, обжарьте в течение 5 минут на сковороде с маслом, добавьте грибы.
  5. Сыр натрите на крупной терке.
  6. В миске взбейте яйца со сливками, добавьте тертый сыр.
  7. Раскатайте тесто, выложите в форму для запекания, сверху выложите спаржу, грибы, лук, томаты, вылейте взбитые сливки.
  8. Разогрейте духовку до температуры 180 градусов, отправьте запекаться в течение 40-45 минут.
  9. Выложите на тарелку, оставьте для охлаждения. Разрежьте на порции. Приятного аппетита!