Украинский кулинар Павел Серветник поделился с читателями рецептом вкусного пирога на сковороде. Поскольку его не нужно готовить в духовке, это блюдо подойдет даже тогда, когда у вас нет света.
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Поскольку пирог из картофеля и грибов – он подойдет даже для постного меню. Конечно, по желанию, вы можете добавить к начинке и мясо: кусочки курятины, говяжий фарш или рваную свинину. Всё зависит от ваших вкусов.
Рецепт универсального пирога на сковороде
- Время: 60 минут (2 часа для теста)
- Порции: 2
Приготовление:
- Из муки, воды и соли замешиваем тесто. Отправляем его в холодильник на 2 часа, чтобы оно отдохнуло.
- Смазываем рабочую поверхность стола растительным маслом, чтобы тесто не липло к нему во время растяжения.
- Растягиваем его руками в узкий слой.
- Предварительно отвариваем картофель, а грибы и лук нарезаем мелким кубиком и обжариваем на сковороде с растительным маслом.
- Смешиваем все ингредиенты для внутренности. Сыр добавляем на этапе формирования рулета из теста.
- Выкладываем начинку на тесто, закручиваем все в рулет и защипываем края. Переложите сформованный пирог на сковороду, смазанную растительным маслом и обжаривайте на сковороде до приготовления теста.
Приятного тебе аппетита!