Украинский кулинар Павел Серветник поделился с читателями рецептом вкусного пирога на сковороде. Поскольку его не нужно готовить в духовке, это блюдо подойдет даже тогда, когда у вас нет света.

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Поскольку пирог из картофеля и грибов – он подойдет даже для постного меню. Конечно, по желанию, вы можете добавить к начинке и мясо: кусочки курятины, говяжий фарш или рваную свинину. Всё зависит от ваших вкусов.

Рецепт универсального пирога на сковороде

Время: 60 минут (2 часа для теста)

60 минут (2 часа для теста) Порции: 2

Ингредиенты для теста:

– 300 граммов муки;

– 210 граммов воды;

– 8 граммов соли.

Для начинки:

– картофель;

– репчатый лук;

– грибы;

– твердый сыр;

– соль;

– черный молотый перец;

– соевый соус;

– молотая паприка;

– чеснок;

- сливочное масло.

Приготовление:

Из муки, воды и соли замешиваем тесто. Отправляем его в холодильник на 2 часа, чтобы оно отдохнуло.

Смазываем рабочую поверхность стола растительным маслом, чтобы тесто не липло к нему во время растяжения.

Растягиваем его руками в узкий слой.

Предварительно отвариваем картофель, а грибы и лук нарезаем мелким кубиком и обжариваем на сковороде с растительным маслом.

Смешиваем все ингредиенты для внутренности. Сыр добавляем на этапе формирования рулета из теста.

Выкладываем начинку на тесто, закручиваем все в рулет и защипываем края. Переложите сформованный пирог на сковороду, смазанную растительным маслом и обжаривайте на сковороде до приготовления теста.

Приятного тебе аппетита!