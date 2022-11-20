Быстрый пирог на сковороде: рецепт с картофелем и грибами

20 ноября 2022 , 09:00
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Источник:

инстаграмм Павла Серветника

Это, безусловно, лучший рецепт для воскресного обеда. Нежный пирог на сковороде с тонким и хрустящим тестом по рецепту кулинара Павла Серветника.

Украинский кулинар Павел Серветник поделился с читателями рецептом вкусного пирога на сковороде. Поскольку его не нужно готовить в духовке, это блюдо подойдет даже тогда, когда у вас нет света.

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Поскольку пирог из картофеля и грибов – он подойдет даже для постного меню. Конечно, по желанию, вы можете добавить к начинке и мясо: кусочки курятины, говяжий фарш или рваную свинину. Всё зависит от ваших вкусов.

Рецепт универсального пирога на сковороде

  • Время: 60 минут (2 часа для теста)
  • Порции: 2
Ингредиенты для теста:
– 300 граммов муки;
– 210 граммов воды;
– 8 граммов соли.
Для начинки:
– картофель;
– репчатый лук;
– грибы;
– твердый сыр;
– соль;
– черный молотый перец;
– соевый соус;
– молотая паприка;
– чеснок;
- сливочное масло.

Приготовление:

  • Из муки, воды и соли замешиваем тесто. Отправляем его в холодильник на 2 часа, чтобы оно отдохнуло.
  • Смазываем рабочую поверхность стола растительным маслом, чтобы тесто не липло к нему во время растяжения.
  • Растягиваем его руками в узкий слой.
  • Предварительно отвариваем картофель, а грибы и лук нарезаем мелким кубиком и обжариваем на сковороде с растительным маслом.
  • Смешиваем все ингредиенты для внутренности. Сыр добавляем на этапе формирования рулета из теста.
  • Выкладываем начинку на тесто, закручиваем все в рулет и защипываем края. Переложите сформованный пирог на сковороду, смазанную растительным маслом и обжаривайте на сковороде до приготовления теста.

Приятного тебе аппетита!

Автор: Богданна Рибак