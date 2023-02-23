Пирог сникерс очень легок в приготовлении, без излишней мороки и суеты. Возможно, он не будет слишком ярким, но отлично подойдет к чаю или кофе.
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В его основе рыхлый корж, а покрывающий пирог шоколадная глазурь с орешками. Такая домашняя выпечка точно понравится деткам. Кстати, вы можете вовлечь их в процесс приготовления пирога.
Рецепт пирога сникерс
- Время: 2 часа
- Порции: 8
Приготовление:
- Приготовьте круглую разъемную форму диаметром 21 сантиметр.
- Соединяем все ингредиенты согласно порядку, смешиваем венчиком в миске.
- Выпекаем тесто на уровне ниже среднего около 45 – 50 минут при 180 градусах.
- Готовый пирог после выпечки зубочисткой проверяем на готовность и полностью охлаждаем.
- Шоколад соединяем с маслом, растапливаем, добавляем измельченный арахис, покрываем пирог, охлаждаем до застывания глазури.
Приятного аппетита!