Пиріг снікерс дуже легкий в приготуванні, без зайвої мороки та метушні. Можливо він не буде надто яскравим, але відмінно підійде до чаю чи кави.
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В його основі пухкий корж, а покриває пиріг шоколадна глазур з горішками. Така домашня випічка точно сподобається діткам. До речі, ви можете залучити їх до процесу приготування пирога.
Рецепт пирога снікерс
- Час: 2 години
- Порції: 8
Приготування:
- Приготуйте круглу роз'ємну форму діаметром 21 сантиметр.
- З'єднуємо всі інгредієнти згідно з порядком, змішуємо вінчиком у мисці.
- Випікаємо тісто на рівні нижче середнього близько 45 – 50 хвилин при 180 градусах.
- Готовий пиріг після випікання зубочисткою перевіряємо на готовність і повністю охолоджуємо.
- Шоколад з'єднуємо з олією, розтоплюємо, додаємо подрібнений арахіс, покриваємо пиріг, охолоджуємо до застигання глазурі.
Смачного!