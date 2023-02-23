Пиріг снікерс дуже легкий в приготуванні, без зайвої мороки та метушні. Можливо він не буде надто яскравим, але відмінно підійде до чаю чи кави.

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В його основі пухкий корж, а покриває пиріг шоколадна глазур з горішками. Така домашня випічка точно сподобається діткам. До речі, ви можете залучити їх до процесу приготування пирога.

Рецепт пирога снікерс

Час: 2 години

2 години Порції: 8

Інгредієнти:

– 2 яйця;

– 200 грамів цукру;

– 50 грамів какао;

– 250 грамів молока;

– 250 грамів борошна;

– 10 грамів розпушувача;

– 60 грамів олії;

– 60 грамів розтопленого вершкового масла;

– ваніль по бажанню.

Для глазурі:

– 180 грамів шоколаду;

– 100 грамів арахісу;

– 2 столові ложки олії.

Приготування:

Приготуйте круглу роз'ємну форму діаметром 21 сантиметр.

З'єднуємо всі інгредієнти згідно з порядком, змішуємо вінчиком у мисці.

Випікаємо тісто на рівні нижче середнього близько 45 – 50 хвилин при 180 градусах.

Готовий пиріг після випікання зубочисткою перевіряємо на готовність і повністю охолоджуємо.

Шоколад з'єднуємо з олією, розтоплюємо, додаємо подрібнений арахіс, покриваємо пиріг, охолоджуємо до застигання глазурі.

Смачного!