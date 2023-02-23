Пирог сникерс на скорую руку – рецепт без труда
23 февраля 2023, 08:45Читати новину українською
Источник:Вкусные домашние рецепты
Все мы знаем популярные батончики сникерса с большим количеством арахиса, нугой и карамелью. Повторить такой вкусный вкус довольно трудно, а вот испечь пирог – запросто.
Пирог сникерс очень легок в приготовлении, без излишней мороки и суеты. Возможно, он не будет слишком ярким, но отлично подойдет к чаю или кофе.
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В его основе рыхлый корж, а покрывающий пирог шоколадная глазурь с орешками. Такая домашняя выпечка точно понравится деткам. Кстати, вы можете вовлечь их в процесс приготовления пирога.
Рецепт пирога сникерс
- Время: 2 часа
- Порции: 8
– 2 яйца;
– 200 граммов сахара;
– 50 граммов какао;
– 250 граммов молока;
– 250 граммов муки;
– 10 граммов разрыхлителя;
– 60 граммов масла;
– 60 граммов растопленного сливочного масла;
– ваниль по желанию.
Для глазури:
– 180 граммов шоколада;
– 100 граммов арахиса;
– 2 столовых ложки масла.
Приготовление:
- Приготовьте круглую разъемную форму диаметром 21 сантиметр.
- Соединяем все ингредиенты согласно порядку, смешиваем венчиком в миске.
- Выпекаем тесто на уровне ниже среднего около 45 – 50 минут при 180 градусах.
- Готовый пирог после выпечки зубочисткой проверяем на готовность и полностью охлаждаем.
- Шоколад соединяем с маслом, растапливаем, добавляем измельченный арахис, покрываем пирог, охлаждаем до застывания глазури.
Приятного аппетита!