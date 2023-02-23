Пирог сникерс на скорую руку – рецепт без труда

Все мы знаем популярные батончики сникерса с большим количеством арахиса, нугой и карамелью. Повторить такой вкусный вкус довольно трудно, а вот испечь пирог – запросто.

Пирог сникерс очень легок в приготовлении, без излишней мороки и суеты. Возможно, он не будет слишком ярким, но отлично подойдет к чаю или кофе.

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В его основе рыхлый корж, а покрывающий пирог шоколадная глазурь с орешками. Такая домашняя выпечка точно понравится деткам. Кстати, вы можете вовлечь их в процесс приготовления пирога.

Рецепт пирога сникерс

Время: 2 часа

2 часа Порции: 8

– 2 яйца;– 200 граммов сахара;– 50 граммов какао;– 250 граммов молока;– 250 граммов муки;– 10 граммов разрыхлителя;– 60 граммов масла;– 60 граммов растопленного сливочного масла;– ваниль по желанию.– 180 граммов шоколада;– 100 граммов арахиса;– 2 столовых ложки масла.

Приготовление:

Приготовьте круглую разъемную форму диаметром 21 сантиметр.

Соединяем все ингредиенты согласно порядку, смешиваем венчиком в миске.

Выпекаем тесто на уровне ниже среднего около 45 – 50 минут при 180 градусах.

Готовый пирог после выпечки зубочисткой проверяем на готовность и полностью охлаждаем.

Шоколад соединяем с маслом, растапливаем, добавляем измельченный арахис, покрываем пирог, охлаждаем до застывания глазури.

Приятного аппетита!