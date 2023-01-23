За 20 минут: как приготовить яблочный пирог в стакане

23 января 2023, 18:22
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Источник:

prakty kulinarni

Быстрые рецепты – это особенная часть кулинарного искусства. Она позволяет не только экономить время, но и насладиться любимыми блюдами, даже если речь идет о пироге.

Яблочный пирог в стаканах – это экспресс-лакомство, которое спасет, когда гости уже на пороге или времени на приготовление сладенького крайне мало. Такой яблочный пирог – не только вкусный десерт, но и невероятный завтрак.

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Рецепт яблочного пирога в стакане

Время: 20 минут
Порций: 8

Экспресс-десерт / Фото prakty kulinarni

Ингредиенты:

  • 400 грамм яблок;
  • 250 грамм овсяных хлопьев быстрого приготовления;
  • 1 столовая ложка масла;
  • 1 столовая ложка растительного масла;
  • 1,5 чайной ложки корицы;
  • 3 столовые ложки кленового сиропа;
  • 120 грамм маскарпоне;
  • 150 грамм густого йогурта;
  • несколько капель любимого ароматизатора (ваниль, миндаль) или 3 столовых ложки ликера;
  • корица для украшения.

Приготовление:

  1. Промойте яблоки и извлеките сердцевину, поставьте в духовку на 15 минут при 200 градусах.
  2. Высыпьте в сковороду овсянку, добавьте сливочное и растительное масло. Тушите на медленном огне 5 – 6 минут, часто помешивая. Добавьте корицу и кленовый сироп.
  3. Перемешайте, снимите с огня и остудите.
  4. Приготовьте крем: смешайте маскарпоне с йогуртом и ароматизатором или ликером.
  5. Поставьте в холодильник или морозилку на несколько минут.
  6. Приготовьте высокие стаканы, выложите гранолу и яблоки слоями.
  7. Сверху выложите крем и посыпьте корицей.

Идея
Яблочный пирог в стаканах – это десерт, который можно приготовить заранее. Он будет хорошо храниться в холодильнике в течение 2 дней.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська