За 20 минут: как приготовить яблочный пирог в стакане

Быстрые рецепты – это особенная часть кулинарного искусства. Она позволяет не только экономить время, но и насладиться любимыми блюдами, даже если речь идет о пироге.

Яблочный пирог в стаканах – это экспресс-лакомство, которое спасет, когда гости уже на пороге или времени на приготовление сладенького крайне мало. Такой яблочный пирог – не только вкусный десерт, но и невероятный завтрак.

К теме Без яиц, муки и молока: особое печенье из двух ингредиентов

Рецепт яблочного пирога в стакане

Время: 20 минут

Порций: 8

Экспресс-десерт / Фото prakty kulinarni

Ингредиенты :

400 грамм яблок;

250 грамм овсяных хлопьев быстрого приготовления;

1 столовая ложка масла;

1 столовая ложка растительного масла;

1,5 чайной ложки корицы;

3 столовые ложки кленового сиропа;

120 грамм маскарпоне;

150 грамм густого йогурта;

несколько капель любимого ароматизатора (ваниль, миндаль) или 3 столовых ложки ликера;

корица для украшения.

Приготовление:

Промойте яблоки и извлеките сердцевину, поставьте в духовку на 15 минут при 200 градусах. Высыпьте в сковороду овсянку, добавьте сливочное и растительное масло. Тушите на медленном огне 5 – 6 минут, часто помешивая. Добавьте корицу и кленовый сироп. Перемешайте, снимите с огня и остудите. Приготовьте крем: смешайте маскарпоне с йогуртом и ароматизатором или ликером. Поставьте в холодильник или морозилку на несколько минут. Приготовьте высокие стаканы, выложите гранолу и яблоки слоями. Сверху выложите крем и посыпьте корицей.