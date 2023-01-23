Яблучний пиріг у склянках – це експрес-смаколик, які врятують, коли гості вже на порозі або часу на приготування солоденького вкрай мало. Такий яблучний пиріг – не лише смачний десерт, а й неймовірний сніданок.
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Рецепт яблучного пирога у склянці
Час: 20 хвилин
Порцій: 8
Експрес десерт / Фото prakty kulinarni
Інгредієнти:
- 400 грамів яблук;
- 250 грамів вівсяних швидкого приготування;
- 1 столова ложка масла;
- 1 столова ложка рослинної олії;
- 1,5 чайної ложки кориці;
- 3 столові ложки кленового сиропу;
- 120 грамів маскарпоне;
- 150 грамів густого йогурту;
- кілька крапель улюбленого ароматизатора (ваніль, мигдаль) або 3 столові ложки лікеру;
- кориця для посипання.
Приготування:
- Промийте яблука та вийміть серцевину, поставте у духовці 15 хвилин при 200 градусах.
- Висипте в сковороду вівсянку, додайте вершкове масло та олію. Тушкуйте на повільному вогні 5 – 6 хвилин, часто помішуючи. Додайте корицю і кленовий сироп.
- Перемішайте, зніміть з вогню та остудіть.
- Приготуйте крем: змішайте маскарпоне з йогуртом і ароматизатором або лікером.
- Поставте в холодильник або морозилку на кілька хвилин.
- Приготуйте високі склянки, покладіть у шари гранулу та яблука.
- Зверху викладіть крем та посипте корицею.