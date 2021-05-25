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По рецепту шеф-повара и ресторатора Эктора Хименса-Браво вы с легкостью приготовите дома Мак пирог с вишней или яблоками и удивите своих близких невероятными пирожками, как в МакДоналдс.
Рецепт Мак пирога дома с яблоком и вишней
- Для приготовления начинки для пирожков растопите в небольшой кастрюле сливочное масло, добавьте нарезанные кусочками яблоки без кожуры, коричневый сахар, лимонный сок, корицу, крахмал и соль.
- Доведите яблочную начинку до кипения, немного проварите и снимите с огня.
- Накройте яблочную начинку слоем пищевой пленки и оставьте охлаждаться.
- Для приготовления вишневой начинки отправьте вишню в кастрюлю, добавьте сахарную пудру, коричневый сахар, крахмал. Доводим до кипения и снимаем с огня.
- Накройте вишневую начинку слоем пищевой пленки и оставьте охлаждаться.
- Слоеное тесто немножко раскатайте скалкой.
- Разрежьте готовое слоеное тесто на прямоугольники, половину смажьте яйцом и выложите начинку. Другой половиной нарезанного теста без яйца накройте пирожок и защепите края вилкой.
- Нагрейте масло во фритюре или сковородке и обжарьте пирожки до золотистой корочки.
- Готовые пирожки посыпьте сахаром и подавайте к столу. Приятного аппетита!