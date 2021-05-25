Читайте також Смачно, ситно, корисно: як курятина потіснила зі столу українців решту видів м'яса

За рецептом шеф-кухаря та ресторатора Ектора Хіменса-Браво ви з легкістю приготуєте вдома Мак пиріг з вишнею чи яблуками та здивуєте своїх близьких неймовірними пиріжками, як у МакДональдзі.

Рецепт Мак пирога вдома з яблуком і вишнею

  1. Для приготування начинки для пиріжків розтопіть в невеликій каструлі вершкове масло, додайте нарізані шматочками яблука без шкірки, коричневий цукор, лимонний сік, корицю, крохмаль та сіль.
  2. Доведіть яблучну начинку до кипіння, трішки проваріть та зніміть з вогню.
  3. Накрийте яблучну начинку шаром харчової плівки та залишіть охолоджуватися.
  4. Для приготування вишневої начинки відправте вишню в каструлю, додайте цукрову пудру, коричневий цукор, крохмаль. Доводимо до кипіння та знімаємо з вогню. 
  5. Накрийте вишневу начинку шаром харчової плівки та залишіть охолоджуватися.
  6. Листкове тісто трішки розкачайте скалкою.
  7. Розріжте готове листкове тісто на прямокутники, половину змажте яйцем та викладіть начинку. Іншою половиною нарізаного тіста без яйця накрийте пиріжок та защепіть виделкою краї.
  8. Нагрійте олію в фритюрі або сковорідці та обсмажте пиріжки до золотистої скоринки. 
  9. Готові пиріжки посипте цукром та подавайте до столу. Смачного!

 