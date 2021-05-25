Мак пирог дома: рецепт пирожков с яблоками по рецепту Эктора Хименеса-Браво

Неизменный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво подготовил для читателей нереально крутой рецепт – Мак пирог с яблоками как будто из Макдональдса! Вы с легкостью можете приготовить любимое лакомство дома, а начинку выбирайте на ваш вкус.
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По рецепту шеф-повара и ресторатора Эктора Хименса-Браво вы с легкостью приготовите дома Мак пирог с вишней или яблоками и удивите своих близких невероятными пирожками, как в МакДоналдс.
Рецепт Мак пирога дома с яблоком и вишнейИнгредиенты для начинки:
– 200 г вишен;
– 2 ст. л сахарной пудры;
– 1 ст. л крахмала;
– 2 яблока;
– 2 ст. л сливочного масла;
– 50 г коричневого сахара;
– 1 ч. л корицы;
– ¼ ч. л соли;
– сок половины лимона.
Дополнительно:
– готовое слоеное тесто;
– яйцо;
– масло для фритюра.
- Для приготовления начинки для пирожков растопите в небольшой кастрюле сливочное масло, добавьте нарезанные кусочками яблоки без кожуры, коричневый сахар, лимонный сок, корицу, крахмал и соль.
- Доведите яблочную начинку до кипения, немного проварите и снимите с огня.
- Накройте яблочную начинку слоем пищевой пленки и оставьте охлаждаться.
- Для приготовления вишневой начинки отправьте вишню в кастрюлю, добавьте сахарную пудру, коричневый сахар, крахмал. Доводим до кипения и снимаем с огня.
- Накройте вишневую начинку слоем пищевой пленки и оставьте охлаждаться.
- Слоеное тесто немножко раскатайте скалкой.
- Разрежьте готовое слоеное тесто на прямоугольники, половину смажьте яйцом и выложите начинку. Другой половиной нарезанного теста без яйца накройте пирожок и защепите края вилкой.
- Нагрейте масло во фритюре или сковородке и обжарьте пирожки до золотистой корочки.
- Готовые пирожки посыпьте сахаром и подавайте к столу. Приятного аппетита!