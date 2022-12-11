Пирожки на пару с начинкой из капусты и фарша
11 декабря 2022, 12:59Читати новину українською
Источник:инстаграмм Николая Люлька
Пирожки – это всегда хорошая идея для быстрого перекуса в чай или компот. Начинками для них могут быть как ягоды или фрукты, варенье, или сочный фарш или овощной микс.
Пирожки по рецепту украинского шеф-повара Николая Люлька можно готовить на пару, а можно и в духовке. Результат будет поразителен, какой из вариантов вы бы не выбрали.
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Шеф-повар выбрал для пирожков начинку из белокочанной капусты и сочного мясного фарша.
Рецепт пирожков на пару
- Время: 2 часа
- Порции: 6 – 8 штук
– 700 граммов пшеничной муки;
– 400 граммов теплой воды;
– 25 граммов свежих дрожжей;
– 1 чайная ложка соли;
– 2 чайные ложки сахара;
– 3 столовых ложки масла.
Приготовление:
- В миске смешиваем сахар, соль, теплую воду и дрожжи. Перемешиваем до растворения ингредиентов.
- Вливаем растительное масло, добавляем муку и замешиваем тесто.
- Выкладываем его в миску смазанную маслом и накрываем слоем пищевой пленки. Оставляем в теплом месте, чтобы тесто подросло.
Рецепт начинки для пирожковИнгредиенты для начинки:
– 500 граммов мясного фарша;
– репчатый лук;
– 700 граммов белокочанной капусты;
– 100 граммов зеленого лука;
– 4 зубчика чеснока;
– 1 чайная ложка соли;
– 1 чайная ложка черного перца;
– 2 чайные ложки молотого кориандра;
– 2 чайные ложки копченой паприки.
Приготовление:
- Тратим капусту, подсаливаем и перемешиваем руками. Обжариваем фарш и нарезанный кубиком лук. Соединяем все ингредиенты, предварительно отжав капусту.
- Добавляем нарезанный зеленый лук, все специи, натираем чеснок, перемешиваем и отставляем, чтобы начинка остыла.
- Разделяем тесто на равные части, раскатываем и выкладываем начинку. Защипываем края и формируем пирожки.
- Смажьте решетку пароварки растительным маслом и выложите пирожки. Готовим на пару или в духовке разогретой до 180 градусов 30 минут.
Пусть вкушает!