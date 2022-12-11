Пирожки на пару с начинкой из капусты и фарша

Пирожки – это всегда хорошая идея для быстрого перекуса в чай или компот. Начинками для них могут быть как ягоды или фрукты, варенье, или сочный фарш или овощной микс.

Пирожки по рецепту украинского шеф-повара Николая Люлька можно готовить на пару, а можно и в духовке. Результат будет поразителен, какой из вариантов вы бы не выбрали.

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Шеф-повар выбрал для пирожков начинку из белокочанной капусты и сочного мясного фарша.

Рецепт пирожков на пару

Время: 2 часа

2 часа Порции: 6 – 8 штук

– 700 граммов пшеничной муки;– 400 граммов теплой воды;– 25 граммов свежих дрожжей;– 1 чайная ложка соли;– 2 чайные ложки сахара;– 3 столовых ложки масла.

Приготовление:

В миске смешиваем сахар, соль, теплую воду и дрожжи. Перемешиваем до растворения ингредиентов.

Вливаем растительное масло, добавляем муку и замешиваем тесто.

Выкладываем его в миску смазанную маслом и накрываем слоем пищевой пленки. Оставляем в теплом месте, чтобы тесто подросло.

Рецепт начинки для пирожков

– 500 граммов мясного фарша;– репчатый лук;– 700 граммов белокочанной капусты;– 100 граммов зеленого лука;– 4 зубчика чеснока;– 1 чайная ложка соли;– 1 чайная ложка черного перца;– 2 чайные ложки молотого кориандра;– 2 чайные ложки копченой паприки.

Приготовление:

Тратим капусту, подсаливаем и перемешиваем руками. Обжариваем фарш и нарезанный кубиком лук. Соединяем все ингредиенты, предварительно отжав капусту.

Добавляем нарезанный зеленый лук, все специи, натираем чеснок, перемешиваем и отставляем, чтобы начинка остыла.

Разделяем тесто на равные части, раскатываем и выкладываем начинку. Защипываем края и формируем пирожки.

Смажьте решетку пароварки растительным маслом и выложите пирожки. Готовим на пару или в духовке разогретой до 180 градусов 30 минут.

Пусть вкушает!