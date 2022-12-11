Пиріжки за рецептом українського шеф-кухаря Миколи Люлька можна готувати на пару, а можна й у духовці. Результат буде вражаючий, який з варіантів ви б не обрали.

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Шеф-кухар обрав для пиріжків начинку з білоголової капусти та соковитого м'ясного фаршу.

Рецепт пиріжків на пару

  • Час: 2 години
  • Порції: 6 – 8 штук

Приготування:

  • У мисці змішуємо цукор, сіль, теплу воду та дріжджі. Перемішуємо до розчинення інгредієнтів.
  • Вливаємо олію, додаємо борошно та замішуємо тісто.
  • Викладаємо його у миску змащену олією та накриваємо шаром харчової плівки. Залишаємо в теплому місці, щоб тісто підросло.

Рецепт начинки для пиріжків

Приготування:

  • Шинкуємо капусту, підсолюємо та перемішуємо руками. Обсмажуємо фарш і нарізану кубиком цибулю. З’єднуємо всі інгредієнти, попередньо віджавши капусту.
  • Додаємо нарізану зелену цибулю, всі спеції, натираємо часник, перемішуємо і відставляємо, щоб начинка охолола.
  • Розділяємо тісто на рівні частини, розкачуємо та викладаємо начинку. Защипаємо краї та формуємо пиріжки.
  • Змастіть решітку пароварки олією та викладіть пиріжки. Готуємо на пару або в духовці розігрітій до 180 градусів 30 хвилин.

Нехай смакує!