Пиріжки за рецептом українського шеф-кухаря Миколи Люлька можна готувати на пару, а можна й у духовці. Результат буде вражаючий, який з варіантів ви б не обрали.

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Шеф-кухар обрав для пиріжків начинку з білоголової капусти та соковитого м'ясного фаршу.

Рецепт пиріжків на пару

Час: 2 години

2 години Порції: 6 – 8 штук

Інгредієнти:

– 700 грамів пшеничного борошна;

– 400 грамів теплої води;

– 25 грамів свіжих дріжджів;

– 1 чайна ложка солі;

– 2 чайні ложки цукру;

– 3 столові ложки олії.

Приготування:

У мисці змішуємо цукор, сіль, теплу воду та дріжджі. Перемішуємо до розчинення інгредієнтів.

Вливаємо олію, додаємо борошно та замішуємо тісто.

Викладаємо його у миску змащену олією та накриваємо шаром харчової плівки. Залишаємо в теплому місці, щоб тісто підросло.

Рецепт начинки для пиріжків

Інгредієнти для начинки:

– 500 грамів м'ясного фаршу;

– ріпчаста цибуля;

– 700 грамів білоголової капусти;

– 100 грамів зеленої цибулі;

– 4 зубчики часнику;

– 1 чайна ложка солі;

– 1 чайна ложка чорного перцю;

– 2 чайні ложки меленого коріандру;

– 2 чайні ложки копченої паприки.

Приготування:

Шинкуємо капусту, підсолюємо та перемішуємо руками. Обсмажуємо фарш і нарізану кубиком цибулю. З’єднуємо всі інгредієнти, попередньо віджавши капусту.

Додаємо нарізану зелену цибулю, всі спеції, натираємо часник, перемішуємо і відставляємо, щоб начинка охолола.

Розділяємо тісто на рівні частини, розкачуємо та викладаємо начинку. Защипаємо краї та формуємо пиріжки.

Змастіть решітку пароварки олією та викладіть пиріжки. Готуємо на пару або в духовці розігрітій до 180 градусів 30 хвилин.

Нехай смакує!