Пирожки по рецепту украинского шеф-повара Николая Люлька можно готовить на пару, а можно и в духовке. Результат будет поразителен, какой из вариантов вы бы не выбрали.
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Шеф-повар выбрал для пирожков начинку из белокочанной капусты и сочного мясного фарша.
Рецепт пирожков на пару
- Время: 2 часа
- Порции: 6 – 8 штук
Приготовление:
- В миске смешиваем сахар, соль, теплую воду и дрожжи. Перемешиваем до растворения ингредиентов.
- Вливаем растительное масло, добавляем муку и замешиваем тесто.
- Выкладываем его в миску смазанную маслом и накрываем слоем пищевой пленки. Оставляем в теплом месте, чтобы тесто подросло.
Рецепт начинки для пирожков
Приготовление:
- Тратим капусту, подсаливаем и перемешиваем руками. Обжариваем фарш и нарезанный кубиком лук. Соединяем все ингредиенты, предварительно отжав капусту.
- Добавляем нарезанный зеленый лук, все специи, натираем чеснок, перемешиваем и отставляем, чтобы начинка остыла.
- Разделяем тесто на равные части, раскатываем и выкладываем начинку. Защипываем края и формируем пирожки.
- Смажьте решетку пароварки растительным маслом и выложите пирожки. Готовим на пару или в духовке разогретой до 180 градусов 30 минут.
Пусть вкушает!