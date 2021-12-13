Пирожное со сливочным кремом за 15 минут: рецепт к праздничному столу
13 декабря 2021 , 12:21Читати новину українською
Источник:инстаграм Яны Станишевской
Если неожиданно пришли гости, а у вас нет ничего сладкого к чаю или кофе – у нас есть для вас рецепт вкусных пирожных за 15 минут. Вам понравится!
Рецепт этих пирожных очень простой и быстрый в приготовлении. Для теста вам нужно 5 минут, для крема 4 минуты, а остальное за вас сделает духовка.
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Рецепт пирожных со сливочным кремом
Время: 15 минут
Порции: 4
Пирожные со сливочным кремом / Фото Яны СтанишевскойИнгредиенты:
– 50 граммов муки;
– 50 граммов сахара;
– 2 сырых яйца;
– 300 миллилитров сливок;
– 30 граммов сахарной пудры;
– свежие ягоды;
– цедра лайма.
Приготовление:
- Предварительно вырежьте из пергамента для выпечки 9 квадратиков, в центре каждого из них нарисуйте круг карандашом.
- Для теста взбейте миксером яйца с сахаром до рыхлой массы.
- Добавьте в яичную массу муку и перемешайте.
- Выложите на пергамент по 1 столовой ложке теста и разровняйте.
- Выпекайте коржики в разогретой до 180 градусов духовке 9 минут.
- Для крема взбейте жирные сливки с сахарной пудрой до стойких пиков. В конце добавьте цедру лимона.
- С коржиков снимите пергамент и переверните их. Внутрь выложите крем и несколько ягод. Поднимите края коржа с обеих сторон.
- По желанию посыпьте пирожные сахарной пудрой. Приятного аппетита!
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