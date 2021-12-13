Рецепт этих пирожных очень простой и быстрый в приготовлении. Для теста вам нужно 5 минут, для крема 4 минуты, а остальное за вас сделает духовка.

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Рецепт пирожных со сливочным кремом

Время: 15 минут
Порции: 4

Пирожные со сливочным кремом / Фото Яны Станишевской

Приготовление:

  1. Предварительно вырежьте из пергамента для выпечки 9 квадратиков, в центре каждого из них нарисуйте круг карандашом.
  1. Для теста взбейте миксером яйца с сахаром до рыхлой массы.
  1. Добавьте в яичную массу муку и перемешайте.
  1. Выложите на пергамент по 1 столовой ложке теста и разровняйте.
  1. Выпекайте коржики в разогретой до 180 градусов духовке 9 минут.
  1. Для крема взбейте жирные сливки с сахарной пудрой до стойких пиков. В конце добавьте цедру лимона.
  1. С коржиков снимите пергамент и переверните их. Внутрь выложите крем и несколько ягод. Поднимите края коржа с обеих сторон.
  1. По желанию посыпьте пирожные сахарной пудрой. Приятного аппетита!

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