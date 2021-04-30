Накануне праздника почти в каждом доме, происходит настоящее таинство – роспись яиц.
Эта традиция существовала еще в дохристианские времена, а в христианские – становится символом праздника и сохранилась у многих народов. Пасхальные яйца – писанки одного цвета, считаются древнейшими. Впоследствии возникли многоцветные, которые расписывали природными красители. Они являются символом семейного счастья, мира, благополучия.
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Писанку расписывают пчелиным воском с помощью писачка, а символы на ней изображены являются своеобразными пожеланиями. Каждый символ на писанке имеет сакральное значение. В отличие от раскрашенных яиц, писанки в пищу не употребляют.
Что означают цвета на пасхальных писанках / 24 канал
Традиционно в писанкарстве используют семь основных цветов: белый, зеленый, красный, коричневый, желтый, голубой, черный, но возможны и другие цвета в зависимости от региона.
Белый – символ веры, рая, чистоты, что означает безгрешную жизнь. Зеленый – возрождение жизни, пробуждение природы, надежду на хороший урожай, рост, развитие и гармонию.
Красный символизирует радость, любовь и является символом воскресения, жертвенности, небесного огня. Коричневый – символизирует землю, ее жизненную силу.
Желтый – символ солнца, жизни и тепла, цвет богатства. Голубой – символизирует небо, воду, воздух и здоровье.
Черный символизирует загробную жизнь, все неизвестное и тайное, бесконечность жизни человека, продолжение бытия после смерти.
Что означают орнаменты на писанках
Кроме цветов, важное значение имеют нарисованы узоры и орнаменты.
Солнце, роза – главный орнамент, символизирующий жизнь, тепло, свет над тьмой, здоровья и долголетия. Звезда – это символ солнца, утренней зари и символ любви. Крест означает солнечный символ Вселенной, четырех времен года и света.
Дерево – символ жизни, а цветы, веточки ели – символ любви. Безконечник, грабельки, рожки – символы богатого урожая.
Что означают орнаменты на пасхальных писанках/ 24 канал
Лучшей считается писанка в которой объединены все пять цветов, символизирующие семейное счастье. Это оберег, который хранят к следующей Пасхе.