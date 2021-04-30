Напередодні свята майже у кожному домі, відбувається справжнє таїнство – розпис яєць.

Ця традиція існувала ще у дохристиянські часи, а у християнські – стає символом свята та збереглась у багатьох народів. Крашанки – писанки одного кольору, вважаються найдавнішими, а згодом виникли багатоколірні, які розписували природними барвники. Вони є символом родинного щастя, миру, добробуту.

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Писанку розписують бджолиним воском за допомогою писачка, а символи, які на ній зображені є своєрідними побажаннями. Кожен символ на писанці має сакральне значення. На відміну від крашанок, писанки в їжу не вживають.

Що символізують кольори на великодніх писанках/ 24 канал

Традиційно у писанкарстві використовують сім основних кольорів: білий, зелений, червоний, коричневий, жовтий, блакитний, чорний), але можливі й інші кольори в залежності від регіону.

Білий – символ віри, раю, чистоти, що означає безгрішне життя.

Зелений – відродження життя, пробудження природи, надію на гарний врожай, ріст, розвиток і гармонію.

Червоний символізує радість, любов, є символом воскресіння, жертовності, небесного вогню.

Коричневий – символізує землю, її життєдайну силу.

Жовтий – символ сонця, життя і тепла, колір багатства.

Блакитний – символізує небо, воду, повітря та здоров'я.

Чорний символізує потойбіччя, усе невідоме і таємне, нескінченність життя людини, продовження буття після смерті.

Що означають орнаменти на писанках

Окрім кольорів, важливе значення мають намальовані візерунки та орнаменти.

Сонце, ружа – найголовніший орнамент, який символізує життя, тепло, світло над темрявою, здоров'я та довголіття.

Зірка – це символ сонця, вранішньої зорі та символ кохання. Хрест означає сонячний символ Всесвіту, чотирьох пір року та сторін світу.

Дерево – символ життя, а квіти, гілочки смереки – символі любові. Безконечник, грабельки, ріжки – символи багатого врожаю.

Що символізують орнаменти на великодніх писанках/ 24 канал

Найкращою вважається писанка у якій поєднано усі п'ять кольорів, що символізують родинне щастя. Це оберіг, який зберігають до наступного Великодня.