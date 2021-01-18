Если вы ищете интересные видео с рецептами от шеф-поваров – мы подготовили для вас лучших! На кого стоит подписаться из украинских и зарубежных шеф-поваров для общего развития и повышения кулинарного мастерства – читайте далее в материале.

SmachnoNews подготовил для вас подборку видеоблогов с рецептами, которые ведут популярные шеф-повара, среди которых Гордон Рамзи, Джейми Оливер, Евгений Клопотенко и Елизавета Глинская.

Читайте также Альтернатива классическому плову от Дмитрия Горовенко: быстрый рецепт блюда в сковороде

На своих каналах шеф-повара делятся с подписчиками ценными советами по приготовлению тех или иных ингредиентов, демонстрируют правильные методы нарезки и учат, как правильно готовить классические блюда и десерты.

Гордон Рамзи

Всемирно известный шеф-повар, телеведущий и ресторатор, бессменный ведущий кулинарного реалити-шоу "Адская кухня" и "Мастер Шеф" активно ведет свой канал на платформе Ютуб. Аудитория Гордона Рамзи насчитывает более 16,7 миллиона подписчиков и фанатов.

На канале шеф-повара вы найдете множество рецептов вегетарианской кухни, мясных блюд и изысканных десертов и выпечки.

Джейми Оливер

Шеф-повар и автор кулинарных книг Джейми Оливер активно внедряет в мировую кухню здоровое питание и учит подписчиков правильному приготовлению тех или иных ингредиентов.

Шеф-повар за здоровое питание, которое не требует много средств, легкое и быстрое в приготовлении.

На канале Джейми Оливера вы найдете как рецепты из мяса, рыбы, так и множество здоровых блюд с пошаговым приготовлением.

Аудитория Джейми Оливера в ютубе насчитывает более 5,7 миллиона подписчиков.

Елизавета Глинская

За карьерой Лизы Глинской мы начали следить еще с 2 сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф", на котором девушка одержала победу и впоследствии успешно закончила популярную в мире кулинарную школу во Франции.

Украинская кондитерка выпустила две книги с десертами и выпечкой, активно занялась проведением мастер-классов и в результате стала судьей проекта "Мастер Шеф" и "Мастер Шеф. Профессионалы" 1 сезона вместе с Эктором Хименес-Браво и Владимиром Ярославским.

Канал кондитерки насчитывает более 396 тысяч подписчиков, которые активно комментируют и делятся готовыми десертами, которые они приготовили вместе с Лизой Глинский.

Кроме изысканных десертов и классической выпечки на канале девушки можно найти и множество рецептов праздничных закусок и салатов.

Евгений Клопотенко

Еще один победитель кулинарного проекта "Мастер Шеф", ресторатор и автор кулинарных книг – Евгений Клопотенко известен в Украине и за ее пределами.

Шеф-повар принимает активное участие в развитии украинской современной кухни и работает над трансформацией питания в школьных столовых вместе с Еленой Зеленской.

На канале Евгения Клопотенко вы найдете множество полезных советов и рецептов по приготовлению самых разнообразных блюд: от закусок до десертов.

Хотя у Евгения Клопотенко только 126 тысяч подписчиков, его канал однозначно стоит большего количества поклонников!