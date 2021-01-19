Відомий ресторатор та шеф-кухар Євген Клопотенко висловив свою думку щодо введення закону про обслуговування українською мовою у кафе та ресторанах. Що думає шеф-кухар з цього приводу, чи погоджується та яка особиста історія пов'язує його з досконалим вивченням української мови – читайте далі у матеріалі Smachno News.

Український шеф-кухар та ресторатор жартома написав листа до Королеви Єлизавети ІІ та виклав його на своїй сторінці в інстаграм. Та справжнім меседжем стало не звернення до королеви, а Закон про українську мову.

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Пані королево, якщо ви захочете драйву в житті та приїдете до нас працювати у сфері обслуговування, то вам треба буде знати українську. Тому, Ваше Величносте, моя вам порада: починайте вчити мову нашої країни вже зараз, поки ви у Букінгемському палаці. Проте, якщо ви просто захочете приїхати в Україну пожити, то можете спілкуватися тією мовою, якою хочете. Ми, українці, вас зрозуміємо, – написав Євген Клопотенко.

Таким листом Євген Клопотенко вирішив підтримати введення нового закону про українську мову, згідно з яким, працівники сфери обслуговування повинні говорити українською.

Шеф-кухар також поділився із читачами своєю історією, котра пов'язана з його переходом на рідну мову.

Ще у 2019 році я видалив всі непотрібні іноземні клавіатури на своєму телефоні. Залишив лише українську та англійську. Почав писати повідомлення, нотатки, запити у гуглі українською. Кожна моя дія загострилася на темі України. На ТБ запровадили квоти. Я на той час був одним з небагатьох відомих людей, що могли вільно розмовляти українською. Мене почали всюди запрошувати. Відповідно, більше людей дізналися про мої проєкти та україновідчуття. Завдяки цьому у мене з'явилися можливості та сили зробити для країни те, що я вже зробив" – зазначив ресторатор.

Євген Клопотенко наголошує, що цей закон важливіший ніж ми можемо собі уявити, адже мова, якою ми думаємо, визначає наші дії, а дії визначають майбутнє країни.