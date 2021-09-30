Макароны – универсальный продукт, который отлично сочетается с различными сливочными, овощными или мясными соусами. Если вам скажут, что макароны это не полезно и калорийно – не верьте!

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Участник кулинарного реалити-шоу "Адская кухня" Равшан Хамидов подготовил диетический рецепт блюда с макаронами, индейкой и сельдереем, которое не повредит вашей фигуре.



Равшан Хамидов / Фото со страницы повара

Рецепт макарон с сельдереем и индейкой

Время: 35 минут

35 минут Порции: 4



Диетические макароны / Фото со страницы повара

Ингредиенты:

– 1 репчатая луковица;

– 2 стебля сельдерея;

– 400 г филе индейки;

– 320 г макарон конкилье;

– карие;

– 2 зубчика чеснока;

– морская соль;

– черный молотый перец;

– оливковое масло;

– сир пармезан.

Приготовление: