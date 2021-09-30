Макароны – универсальный продукт, который отлично сочетается с различными сливочными, овощными или мясными соусами. Если вам скажут, что макароны это не полезно и калорийно – не верьте!
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Участник кулинарного реалити-шоу "Адская кухня" Равшан Хамидов подготовил диетический рецепт блюда с макаронами, индейкой и сельдереем, которое не повредит вашей фигуре.
Равшан Хамидов / Фото со страницы повара
Рецепт макарон с сельдереем и индейкой
- Время: 35 минут
- Порции: 4
Диетические макароны / Фото со страницы повара
Приготовление:
- Для приготовления макарон отварите их в подсоленной кипящей воде около 5 минут.
- Нарежьте лук полукольцами, сельдерей произвольными кусочками.
- Филе индейки натрите специей карри, посолите и поперчите. Добавьте выжатого чеснока и нарежьте мясо кусочками.
- Разогрейте сковородку с оливковым маслом и обжарьте на ней лук, сельдерей и индейку.
- Добавьте на сковородку отварные макароны и 5 столовых ложек воды.
- На готовую пасту выложите мелко нарезанную зелень базилика и посыпьте сыром пармезан.
- Подавайте блюдо к столу горячим. Приятного аппетита!