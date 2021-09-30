Макароны – универсальный продукт, который отлично сочетается с различными сливочными, овощными или мясными соусами. Если вам скажут, что макароны это не полезно и калорийно – не верьте!

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Участник кулинарного реалити-шоу "Адская кухня" Равшан Хамидов подготовил диетический рецепт блюда с макаронами, индейкой и сельдереем, которое не повредит вашей фигуре.


Равшан Хамидов / Фото со страницы повара

Рецепт макарон с сельдереем и индейкой

  • Время: 35 минут
  • Порции: 4


Диетические макароны / Фото со страницы повара

Приготовление:

  1. Для приготовления макарон отварите их в подсоленной кипящей воде около 5 минут.
  2. Нарежьте лук полукольцами, сельдерей произвольными кусочками.
  3. Филе индейки натрите специей карри, посолите и поперчите. Добавьте выжатого чеснока и нарежьте мясо кусочками.
  4. Разогрейте сковородку с оливковым маслом и обжарьте на ней лук, сельдерей и индейку.
  5. Добавьте на сковородку отварные макароны и 5 столовых ложек воды.
  6. На готовую пасту выложите мелко нарезанную зелень базилика и посыпьте сыром пармезан.
  7. Подавайте блюдо к столу горячим. Приятного аппетита!