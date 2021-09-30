Макарони – універсальний продукт, який відмінно поєднується з різними вершковими, овочевими чи м'ясними соусами. Якщо вам скажуть, що макарони це не корисно та калорійно – не вірте!

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Учасник кулінарного реаліті-шоу "Пекельна кухня" Равшан Хамідов підготував дієтичний рецепт страви з макаронами, індичкою та селерою, яка не зашкодить вашій фігурі.



Равшан Хамідов / Фото зі сторінки кухаря

Рецепт макаронів з селерою та індичкою

Час: 35 хвилин

35 хвилин Порції: 4



Дієтичні макарони / Фото зі сторінки кухаря

Інгредієнти:

– 1 ріпчаста цибулина;

– 2 стебла селери;

– 400 г філе індички;

– 320 г макаронів конкільє;

– карі;

– 2 зубчики часнику;

– морська сіль;

– чорний мелений перець;

– оливкова олія;

– сир пармезан.

Приготування:

Для приготування макаронів відваріть їх у підсоленій киплячій воді близько 5 хвилин.

Наріжте цибулю півкільцями, селеру довільними шматочками.

Філе індички натріть спецією карі, посоліть та поперчіть. Додайте вичавленого часнику та наріжте м'ясо шматочками.

Розігрійте сковорідку з оливковою олією та обсмажте на ній цибулю, селеру та індичку.

Додайте на сковорідку відварені макарони та 5 столових ложок води.

На готову пасту викладіть дрібно нарізану зелень базиліку та посипте сиром пармезан.