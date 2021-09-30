Макарони – універсальний продукт, який відмінно поєднується з різними вершковими, овочевими чи м'ясними соусами. Якщо вам скажуть, що макарони це не корисно та калорійно – не вірте!

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Учасник кулінарного реаліті-шоу "Пекельна кухня" Равшан Хамідов підготував дієтичний рецепт страви з макаронами, індичкою та селерою, яка не зашкодить вашій фігурі.


Равшан Хамідов / Фото зі сторінки кухаря

Рецепт макаронів з селерою та індичкою

  • Час: 35 хвилин
  • Порції: 4


Дієтичні макарони / Фото зі сторінки кухаря

Приготування:

  1. Для приготування макаронів відваріть їх у підсоленій киплячій воді близько 5 хвилин.
  1. Наріжте цибулю півкільцями, селеру довільними шматочками.
  1. Філе індички натріть спецією карі, посоліть та поперчіть. Додайте вичавленого часнику та наріжте м'ясо шматочками.
  1. Розігрійте сковорідку з оливковою олією та обсмажте на ній цибулю, селеру та індичку.
  1. Додайте на сковорідку відварені макарони та 5 столових ложок води.
  1. На готову пасту викладіть дрібно нарізану зелень базиліку та посипте сиром пармезан.
  1. Подавайте страву до столу гарячою. Смачного!