Питаемся полезно: диетические макароны с сельдереем и индейкой от участника шоу"Адская кухня"

Если вы пристально следите за своей фигурой – этот рецепт для вас! Нежное и ароматное блюдо с макаронами конкилье с добавлением стебля сельдерея и индейки станет вашим любимым на обед или ужин.

Макароны – универсальный продукт, который отлично сочетается с различными сливочными, овощными или мясными соусами. Если вам скажут, что макароны это не полезно и калорийно – не верьте!

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Участник кулинарного реалити-шоу "Адская кухня" Равшан Хамидов подготовил диетический рецепт блюда с макаронами, индейкой и сельдереем, которое не повредит вашей фигуре.



Равшан Хамидов / Фото со страницы повара

Рецепт макарон с сельдереем и индейкой

Время: 35 минут

35 минут Порции: 4



Диетические макароны / Фото со страницы повара

– 1 репчатая луковица;– 2 стебля сельдерея;– 400 г филе индейки;– 320 г макарон конкилье;– карие;– 2 зубчика чеснока;– морская соль;– черный молотый перец;– оливковое масло;– сир пармезан.

Приготовление: