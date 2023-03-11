Глинтвейн из эля – это гарантированное праздничное настроение для любой компании. Особенно он смакует в дождливую погоду, ведь в такие мгновения теплые и атмосферные напитки всегда уместны.

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Рецепт глинтвейна из эля

Время: 10 минут

Порций: 1,25 литра напитка

Ингредиенты: – 1 литр золотого или медового эля;

– 200 миллилитров яблочного сока;

– 2 палочки корицы;

– 5 гвоздик;

– 6 столовых ложек коричневого сахара;

– 1 нарезанный апельсин;

– 50 миллилитров бренди.

Приготовление:

Кастрюлю ставим на средний огонь.

Наливаем в нее ель и яблочный сок. Добавляем палочки корицы, гвоздику, сахар и апельсин. Варим до появления пара, не даем закипеть.

Снимаем с огня, добавляем бренди и хорошо перемешиваем.

Подаем в термостойких кружках сразу после приготовления.

Приятного аппетита!