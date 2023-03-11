Глінтвейн з елю – це гарантований святковий настрій для будь-якої компанії. Особливо він смакує у дощову погоду, адже у такі миті теплі та атмосферні напої завжди доречні.
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Рецепт глінтвейну з елю
Час: 10 хвилин
Порцій: 1,25 літра напою
Приготування:
- Каструлю ставимо на середній вогонь.
- Наливаємо в неї ель та яблучний сік. Додаємо палички кориці, гвоздику, цукор і апельсин. Варимо до появи пари, не даємо закипіти.
- Знімаємо з вогню, додаємо бренді та добре перемішуємо.
- Подаємо у термостійких кухлях одразу після приготування.
Смачного!