Для хорошего вечера: особенное пиво для теплой компании
11 марта 2023, 19:10Читати новину українською
Источник:bbcgoodfood
Легкие напитки в кругу друзей всегда уместны и способствуют теплой атмосфере. Если вы любите эксперименты и неординарные вкусы пива – обязательно попробуйте этот рецепт.
Глинтвейн из эля – это гарантированное праздничное настроение для любой компании. Особенно он смакует в дождливую погоду, ведь в такие мгновения теплые и атмосферные напитки всегда уместны.
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Рецепт глинтвейна из эля
Время: 10 минут
Порций: 1,25 литра напитка
Ингредиенты:
– 1 литр золотого или медового эля;
– 200 миллилитров яблочного сока;
– 2 палочки корицы;
– 5 гвоздик;
– 6 столовых ложек коричневого сахара;
– 1 нарезанный апельсин;
– 50 миллилитров бренди.
Приготовление:
- Кастрюлю ставим на средний огонь.
- Наливаем в нее ель и яблочный сок. Добавляем палочки корицы, гвоздику, сахар и апельсин. Варим до появления пара, не даем закипеть.
- Снимаем с огня, добавляем бренди и хорошо перемешиваем.
- Подаем в термостойких кружках сразу после приготовления.
Приятного аппетита!