Пять блюд из кабачков на все случаи жизни: от закуски до консервации
17 сентября 2022 , 11:15Читати новину українською
Сезон кабачков продолжается, и это значит, что вы еще успеваете посмаковать ими с семьей. Чтобы у вас не возникало вопросов: "Что приготовить", мы выбрали для вас пять самых популярных рецептов из кабачков.
Кабачковый рулет с плавленым сыром, грибами и помидорами
- Время: 1 – 2 часа
- Порции: 6 человек
Читайте также Борщ с секретным ингредиентом – блюдо, которое попробует всю семьюИнгредиенты:
– 500 – 550 граммов кабачка;
– 3 куриных яйца;
– 2 столовые ложки сметаны;
– 4 столовые ложки муки с горкой;
– 1/3 чайной ложки соды;
– соль;
– черный молотый перец.
Для начинки:
– 2 плавленых сырка;
– 2 зубчика чеснока;
– 4 столовые ложки сметаны или майонеза;
– 2 помидора;
– 3 – 4 шампиньоны;
– свежий укроп;
– соль;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Натрите кабачки на грубой терке и посолите. Оставьте их на 10 минут, чтобы стек излишний сок.
- Отдельно взбейте куриные яйца со сметаной и добавьте отжатый кабачок. Всыпьте муку, соду и перемешайте тесто.
- Разогрейте духовку до 200 градусов.
- Закройте противень пергаментом для выпечки и вылейте тесто. Равномерно разровняйте его ложкой.
- Выпекайте кабачковый корж 30 минут.
Кабачковый рулет / Фото Food Network
- Достаньте противень из духовки и сразу пергамент с тестом переложите на поверхность, под низ положите силиконовый коврик или дощечку, чтобы готовое кабачковое тесто остыло.
- Для начинки смешайте натертые плавленые сырки, выдавите чеснок, добавьте измельченный укроп. Сдобрите все солью и черным молотым перцем. Не забудьте заправить все майонезом или сметаной.
- Нарежьте помидоры произвольными кусочками, а нарезанные ломтиками шампиньоны отдельно поджарьте на сковороде.
- Кабачковый корж смажьте творожной начинкой, выложите помидоры и грибы.
- Скручиваем все в рулет и отправляем в холодильник на 1 – 2 часа.
Приятного тебе аппетита!
Рецепт оладий из кабачка и сыра
- Время: 30 минут
- Порции: 2 – 4
– 1 кабачок;
– 4 – 5 столовых ложек муки;
– соль;
– 180 граммов твердого сыра;
– 2 куриных яйца;
– черный молотый перец;
– свежий укроп или базилик;
– масло для жарки.
Приготовление:
- Почистите кабачок от кожуры и промойте водой. Натрите его на грубой терке и отложите на сито, чтобы избавиться от лишнего сока. Посолите и перемешайте кабачок.
- В отдельной миске смешайте куриные яйца, муку, натрите сыр на грубой терке. Перемешайте все ложкой.
- Сдобрите все специями и добавьте мелко нарезанную зелень (укроп, базилик, кинза). Перемешайте.
- Соедините кабачок с остальными ингредиентами и замесите однородное тесто.
- Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Можно использовать масло в спрее, так вы не переборщите с ним.
- Выкладывайте тесто на сковороду, и обжаривайте оладьи с двух сторон на среднем огне до румяной корочки.
- Выложите оладьи на тарелку и подавайте с любимым соусом.
Приятного тебе аппетита!
Запеканка из кабачков в духовке
- Время: 60 минут
- Порции: 4
Гратен из кабачков в духовке / Фото Whole Some Yum
– 2 кабачки;
– 2 помидора;
– 200 граммов твердого сыра;
– 80 граммов соуса песто;
_ соль;
– черный молотый перец.
Приготовление:
- Разогрейте духовку до 190 градусов. Смажьте дно и бока жаропрочной формы для запекания растительным маслом.
- Помидоры и кабачки нарежьте тонкими кружочками и выложите в форму в один слой. Сверху смажьте песто, посолите и поперчите, посыпьте тертым сыром.
- Запекайте блюдо в течение 45 минут. Подавайте к столу горячей.
Приятного тебе аппетита!
Лодки из кабачков и курятины
Время: 35 минут
Порции: 6
– 3 кабачки;
– 400 граммов куриного фарша;
– 50 граммов репчатого лука;
– 30 граммов масла;
– 50 граммов моркови;
– 100 граммов сыра моцарелла;
– 2 столовые ложки соуса Badya;
– 1 чайная кровать соли.
Приготовление:
- Кабачки помойте, разрежьте пополам, внутри сделайте надрез и ложкой соберите мягкую часть.
- Морковь помойте, почистите от кожуры, натрите на мелкой терке. Лук почистите, нарежьте мелкими кубиками.
- На разогретой сковороде с маслом обжарьте лук с морковью. Куриный фарш смешайте с обжаренным морковью и луком, добавьте соль, соус, перемешайте до однородной консистенции.
- Из фарша сформируйте шарики, выложите в челноки кабачков. Переложите все в форму для запекания. Сыр нарежьте ломтиками, выложите на фарш.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и отправьте запекаться на 20-25 минут.
Приятного тебе аппетита!
Рецепт маринованных кабачков со специей карри.
- Время: 8 часов
- Порции: 3 литровые банки
Маринованные кабачки с кари / Фото not quite nigella
– 1,5 – 2 килограмма кабачков;
– 1 – 2 репчатые луковицы;
– корень сельдерея.
Для маринада:
– 4 стакана воды;
– 200 миллилитров столового уксуса 9%;
– 1,5 стакана сахара;
– 1,5 столовой ложки соли;
– 3 столовые ложки приправы карри.
Приготовление:
- Сначала приготовим маринад. В кастрюле доведите до кипения воду, уксус, соль, карри и сахар. По желанию уксус можно добавить в конце. Проварите все несколько минут.
- Репчатый лук нарежьте кружками или полу кружками. Выложите на дно банки вместе с кусочком сельдерея и листочком петрушки.
- Нарежьте кабачки (лучше выбирать молодые) кружочками толщиной в пол сантиметра, максимум – один. Выложите их в банке. Залейте все горячим маринадом.
- На дно кастрюли положите чистое полотенце, залейте водой и поместите банки с кабачками, накрытые крышками. После кипения варите полулитровые банки 10 – 15 минут.
- Закройте банки ключом для консервации и переверните их вверх дном. Накройте теплым одеялом и оставьте при комнатной температуре до полного охлаждения.
- Сохраняйте консервацию из кабачков в темном прохладном помещении в обычном положении.
Приятного тебе аппетита!