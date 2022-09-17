Пять блюд из кабачков на все случаи жизни: от закуски до консервации

17 сентября 2022 , 11:15
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Сезон кабачков продолжается, и это значит, что вы еще успеваете посмаковать ими с семьей. Чтобы у вас не возникало вопросов: "Что приготовить", мы выбрали для вас пять самых популярных рецептов из кабачков.

Кабачковый рулет с плавленым сыром, грибами и помидорами

  • Время: 1 – 2 часа
  • Порции: 6 человек

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Ингредиенты:
– 500 – 550 граммов кабачка;
– 3 куриных яйца;
– 2 столовые ложки сметаны;
– 4 столовые ложки муки с горкой;
– 1/3 чайной ложки соды;
– соль;
– черный молотый перец.
Для начинки:
– 2 плавленых сырка;
– 2 зубчика чеснока;
– 4 столовые ложки сметаны или майонеза;
– 2 помидора;
– 3 – 4 шампиньоны;
– свежий укроп;
– соль;
– черный молотый перец.

Приготовление:

  • Натрите кабачки на грубой терке и посолите. Оставьте их на 10 минут, чтобы стек излишний сок.
  • Отдельно взбейте куриные яйца со сметаной и добавьте отжатый кабачок. Всыпьте муку, соду и перемешайте тесто.
  • Разогрейте духовку до 200 градусов.
  • Закройте противень пергаментом для выпечки и вылейте тесто. Равномерно разровняйте его ложкой.
  • Выпекайте кабачковый корж 30 минут.


Кабачковый рулет / Фото Food Network

  • Достаньте противень из духовки и сразу пергамент с тестом переложите на поверхность, под низ положите силиконовый коврик или дощечку, чтобы готовое кабачковое тесто остыло.
  • Для начинки смешайте натертые плавленые сырки, выдавите чеснок, добавьте измельченный укроп. Сдобрите все солью и черным молотым перцем. Не забудьте заправить все майонезом или сметаной.
  • Нарежьте помидоры произвольными кусочками, а нарезанные ломтиками шампиньоны отдельно поджарьте на сковороде.
  • Кабачковый корж смажьте творожной начинкой, выложите помидоры и грибы.
  • Скручиваем все в рулет и отправляем в холодильник на 1 – 2 часа.

Приятного тебе аппетита!

Рецепт оладий из кабачка и сыра

  • Время: 30 минут
  • Порции: 2 – 4
Ингредиенты:
– 1 кабачок;
– 4 – 5 столовых ложек муки;
– соль;
– 180 граммов твердого сыра;
– 2 куриных яйца;
– черный молотый перец;
– свежий укроп или базилик;
– масло для жарки.

Приготовление:

  • Почистите кабачок от кожуры и промойте водой. Натрите его на грубой терке и отложите на сито, чтобы избавиться от лишнего сока. Посолите и перемешайте кабачок.
  • В отдельной миске смешайте куриные яйца, муку, натрите сыр на грубой терке. Перемешайте все ложкой.
  • Сдобрите все специями и добавьте мелко нарезанную зелень (укроп, базилик, кинза). Перемешайте.
  • Соедините кабачок с остальными ингредиентами и замесите однородное тесто.
  • Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Можно использовать масло в спрее, так вы не переборщите с ним.
  • Выкладывайте тесто на сковороду, и обжаривайте оладьи с двух сторон на среднем огне до румяной корочки.
  • Выложите оладьи на тарелку и подавайте с любимым соусом.

Приятного тебе аппетита!

Запеканка из кабачков в духовке

  • Время: 60 минут
  • Порции: 4


Гратен из кабачков в духовке / Фото Whole Some Yum

Ингредиенты:
– 2 кабачки;
– 2 помидора;
– 200 граммов твердого сыра;
– 80 граммов соуса песто;
_ соль;
– черный молотый перец.

Приготовление:

  • Разогрейте духовку до 190 градусов. Смажьте дно и бока жаропрочной формы для запекания растительным маслом.
  • Помидоры и кабачки нарежьте тонкими кружочками и выложите в форму в один слой. Сверху смажьте песто, посолите и поперчите, посыпьте тертым сыром.
  • Запекайте блюдо в течение 45 минут. Подавайте к столу горячей.

Приятного тебе аппетита!

Лодки из кабачков и курятины

Время: 35 минут
Порции: 6

Ингредиенты:
– 3 кабачки;
– 400 граммов куриного фарша;
– 50 граммов репчатого лука;
– 30 граммов масла;
– 50 граммов моркови;
– 100 граммов сыра моцарелла;
– 2 столовые ложки соуса Badya;
– 1 чайная кровать соли.

Приготовление:

  • Кабачки помойте, разрежьте пополам, внутри сделайте надрез и ложкой соберите мягкую часть.
  • Морковь помойте, почистите от кожуры, натрите на мелкой терке. Лук почистите, нарежьте мелкими кубиками.
  • На разогретой сковороде с маслом обжарьте лук с морковью. Куриный фарш смешайте с обжаренным морковью и луком, добавьте соль, соус, перемешайте до однородной консистенции.
  • Из фарша сформируйте шарики, выложите в челноки кабачков. Переложите все в форму для запекания. Сыр нарежьте ломтиками, выложите на фарш.
  • Разогрейте духовку до 180 градусов и отправьте запекаться на 20-25 минут.

Приятного тебе аппетита!

Рецепт маринованных кабачков со специей карри.

  • Время: 8 часов
  • Порции: 3 литровые банки


Маринованные кабачки с кари / Фото not quite nigella

Ингредиенты:
– 1,5 – 2 килограмма кабачков;
– 1 – 2 репчатые луковицы;
– корень сельдерея.
Для маринада:
– 4 стакана воды;
– 200 миллилитров столового уксуса 9%;
– 1,5 стакана сахара;
– 1,5 столовой ложки соли;
– 3 столовые ложки приправы карри.

Приготовление:

  • Сначала приготовим маринад. В кастрюле доведите до кипения воду, уксус, соль, карри и сахар. По желанию уксус можно добавить в конце. Проварите все несколько минут.
  • Репчатый лук нарежьте кружками или полу кружками. Выложите на дно банки вместе с кусочком сельдерея и листочком петрушки.
  • Нарежьте кабачки (лучше выбирать молодые) кружочками толщиной в пол сантиметра, максимум – один. Выложите их в банке. Залейте все горячим маринадом.
  • На дно кастрюли положите чистое полотенце, залейте водой и поместите банки с кабачками, накрытые крышками. После кипения варите полулитровые банки 10 – 15 минут.
  • Закройте банки ключом для консервации и переверните их вверх дном. Накройте теплым одеялом и оставьте при комнатной температуре до полного охлаждения.
  • Сохраняйте консервацию из кабачков в темном прохладном помещении в обычном положении.

Приятного тебе аппетита!

Автор: Богданна Рибак