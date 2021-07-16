Владимир Яросдавский решил поделиться с читателями своими главными правилами правильного похудения, которые помогают ему дойти до цели.

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5 правил похудения от Владимира Ярославского

Регулярное употребление воды

Владимир не скрывает, что начал контролировать количество выпитой жидкости в течение дня. Он рассчитывает количество воды в день по простой формуле: минимум 30 миллилитров воды на 1 килограмм веса.



Чудесная форма Ярославского / Фото со страницы повара

Дополнительно повар пьет еще стакан теплой воды утром на голодный желудок.

Стараюсь выпивать половину нормы до обеда. Если хочется есть – пью воду. Заметил, что часто путал голод с жаждой, – отметил Владимир Ярославский.

Без перекусов

Ресторатор убрал из рациона все перекусы, они приводят к "незаметным" перееданиям, особенно углеводами: орехи, сухофрукты, батончики и печенье.

Больше прогулок, меньше такси

Владимир советует приобрести фитнес-трекер и следить за количеством шагов в течение дня.

Активность и физический труд улучшают самочувствие, вырабатываются правильные гормоны и приводят тело в тонус.

Я частенько пытаюсь заменить поездки на машине или такси ходьбой,

– прокомментировал шеф-повар.

Он не бегает из-за травмы колена, но занимается на орбитреке. Повар добавил, что начал после занятий с 10 минут, затем поднял до 15 – 20 мин и сейчас занимается по 25 – 30 минут.

Занятия спортом

По словам Владимира, подойдут любые занятия спортом: от элементарной растяжки до плавания и спортзала.



Владимир Ярославский / Фото из инстаграм страницы

Повар признался, что и сам порой заставляет себя встать утром и пойти на занятия в зал, но после активной тренировки чувствует себя довольным собой, результат тоже мотивирует.

Питание

В рационе Владимира преимущественно рыба и свежие салаты из овощей. Традиционно у повара два приема пищи: один до 12 часов, другой в 18 – 19 часов.



Владимир Ярославский / Фото из инстаграм страницы

Если сначала у него стояла простая задача "наесться", сейчас порции стали меньше в разы.

Я ел столько, сколько хотелось, – прокомментировал Владимир Ярославский.

Чем питается Владимир Ярославский

В основную продуктовую корзину шеф-повара входят следующие продукты:

мясо птицы;

рыба;

куриные яйца;

киноа, гречка;

овсянка;

слабосоленый лосось;

огурец;

спаржевая фасоль;

брокколи;

спаржа;

сельдерей;

болгарский перец;

листья салата в любом количестве.

Заправляет свои блюда повар оливковым маслом.

На первый прием пищи Владимир готовит свежий салат с копченым или слабосоленым лососем, яйца пашот или вареные, несколько ложек киноа, овсянки или гречки. Рыбу и отварную птицу повар меняет время от времени местами, чтобы не есть одно и тоже.



Володимир Ярославський / Фото со страницы повара

На ужин у ресторатора обычно все то же, но без углеводов – разнообразных каш. Утром 150 граммов ягод или банан перед тренировкой.

Результаты похудения Владимира Ярославского впечатляют, поэтому прислушайтесь к советам повара и меняйте жизнь к лучшему!