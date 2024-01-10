Пляцок из замороженной вишни к чаю: приготовьте только раз – и захотите печь каждый день
10 января 2024, 17:20Читати новину українською
Источник:Бутылка
Этот десерт – очень вкусный и сочный. Осторожно, вызывает зависимость! Если попробуете хотя бы раз – захочется побыстрее приготовить его снова.
Зима – пора для уютного чаепития. Для того чтобы сделать его особенно волшебным, следует приготовить что-то вкусненькое. Торт с вишнями – один из самых лучших вариантов, в чем вы можете убедиться благодаря легкому рецепту.
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Рецепт площадок с вишнями
- Время: 1 час + время на выпекание
- Порций: 4
– 4 яйца;
– 150 грамм сахара;
– щепотка соли;
– 120 грамм муки;
– 3 столовые ложки какао;
– 3 столовые ложки крахмала;
– 1 столовая ложка разрыхлителя.
Вишневая начинка:
– 3 стакана вишни;
– столовые ложки сахара.
Для крема:
– 2,5 стакана сливочного сахара;
– 2 стакана сливок;
– пол стакана сахара.
Приготовление:
- Яйца, щепотку соли и сахар взбейте до стойких пиков.
- В улье миску выложите 120 грамм просеянной муки, какао, крахмал и разрыхлитель все перемешайте.
- Соедините постепенно яичную массу и сухие ингредиенты.
- В форму размером 28 на 18 вылейте шоколадное тесто.
- Разогрейте духовку до 180 градусов и поместите туда противень.
- Время выпечки 30 минут.
- Соедините вишню сахар и доведите до кипения на огне.
- Тушите примерно 5 минут.
- Вишни процедите через сито, а готовый шоколадный торт разрежьте на 3 части.
- Для крема соедините все ингредиенты и взбейте до пышной консистенции.
- На красивое блюдо выложите первый корж, вылейте сок от вишен для пропитки. Выложите часть крема и разровняйте его.
- Выложите вишни.
- Повторяйте то же с другими лепешками.
- Напоследок верхний корж мажьте крем и поставьте торт в холодильник (минимум на 4 часа).
- При желании украсьте тертым шоколадом.