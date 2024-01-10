Пляцок из замороженной вишни к чаю: приготовьте только раз – и захотите печь каждый день

10 января 2024, 17:20
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Бутылка

Этот десерт – очень вкусный и сочный. Осторожно, вызывает зависимость! Если попробуете хотя бы раз – захочется побыстрее приготовить его снова.

Зима – пора для уютного чаепития. Для того чтобы сделать его особенно волшебным, следует приготовить что-то вкусненькое. Торт с вишнями – один из самых лучших вариантов, в чем вы можете убедиться благодаря легкому рецепту.

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Рецепт площадок с вишнями

  • Время: 1 час + время на выпекание
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 4 яйца;
– 150 грамм сахара;
– щепотка соли;
– 120 грамм муки;
– 3 столовые ложки какао;
– 3 столовые ложки крахмала;
– 1 столовая ложка разрыхлителя.
Вишневая начинка:
– 3 стакана вишни;
– столовые ложки сахара.
Для крема:
– 2,5 стакана сливочного сахара;
– 2 стакана сливок;
– пол стакана сахара.

Приготовление:

  1. Яйца, щепотку соли и сахар взбейте до стойких пиков.
  2. В улье миску выложите 120 грамм просеянной муки, какао, крахмал и разрыхлитель все перемешайте.
  3. Соедините постепенно яичную массу и сухие ингредиенты.
  4. В форму размером 28 на 18 вылейте шоколадное тесто.
  5. Разогрейте духовку до 180 градусов и поместите туда противень.
  6. Время выпечки 30 минут.
  7. Соедините вишню сахар и доведите до кипения на огне.
  8. Тушите примерно 5 минут.
  9. Вишни процедите через сито, а готовый шоколадный торт разрежьте на 3 части.
  10. Для крема соедините все ингредиенты и взбейте до пышной консистенции.
  11. На красивое блюдо выложите первый корж, вылейте сок от вишен для пропитки. Выложите часть крема и разровняйте его.
  12. Выложите вишни.
  13. Повторяйте то же с другими лепешками.
  14. Напоследок верхний корж мажьте крем и поставьте торт в холодильник (минимум на 4 часа).
  15. При желании украсьте тертым шоколадом.

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Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська