Зима – пора для уютного чаепития. Для того чтобы сделать его особенно волшебным, следует приготовить что-то вкусненькое. Торт с вишнями – один из самых лучших вариантов, в чем вы можете убедиться благодаря легкому рецепту.

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Рецепт площадок с вишнями

Время : 1 час + время на выпекание

: 1 час + время на выпекание Порций: 4

Ингредиенты:

– 4 яйца;

– 150 грамм сахара;

– щепотка соли;

– 120 грамм муки;

– 3 столовые ложки какао;

– 3 столовые ложки крахмала;

– 1 столовая ложка разрыхлителя.

Вишневая начинка:

– 3 стакана вишни;

– столовые ложки сахара.

Для крема:

– 2,5 стакана сливочного сахара;

– 2 стакана сливок;

– пол стакана сахара.

Приготовление:

Яйца, щепотку соли и сахар взбейте до стойких пиков. В улье миску выложите 120 грамм просеянной муки, какао, крахмал и разрыхлитель все перемешайте. Соедините постепенно яичную массу и сухие ингредиенты. В форму размером 28 на 18 вылейте шоколадное тесто. Разогрейте духовку до 180 градусов и поместите туда противень. Время выпечки 30 минут. Соедините вишню сахар и доведите до кипения на огне. Тушите примерно 5 минут. Вишни процедите через сито, а готовый шоколадный торт разрежьте на 3 части. Для крема соедините все ингредиенты и взбейте до пышной консистенции. На красивое блюдо выложите первый корж, вылейте сок от вишен для пропитки. Выложите часть крема и разровняйте его. Выложите вишни. Повторяйте то же с другими лепешками. Напоследок верхний корж мажьте крем и поставьте торт в холодильник (минимум на 4 часа). При желании украсьте тертым шоколадом.

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