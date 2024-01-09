Если вы кофеман, то обязательно следует приготовить пряный кофе в зимнем варианте. Это невероятно вкусно и точно незабываемо. Ароматный эспрессо, обогащенный нотками корицы, кардамона и карамели – это напиток, который невозможно оставить без внимания.
Интересно Вы забудете об омлете: идеальный завтрак из яиц, который вас приятно удивит.
Пряный кофе с домашней карамелью и взбитыми сливками
- Время: 15 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- В небольшую кастрюлю насыпьте сахар.
- Равномерно распределите по всей поверхности и нагрейте на среднем огне.
- Подождите, пока смесь зарумянится, а затем добавьте масло. Убавьте огонь.
- Когда масло растает, добавьте к смеси жирные сливки.
- Интенсивно перемешивайте, пока смесь не загустеет.
- Поместите 2 столовых ложки карамели в любимую чашку.
- Посыпьте его щепоткой свежемолотого кардамона и корицы.
- Затем налейте двойной эспрессо в чашку.
- Украсьте кофе взбитыми сливками.
Приятного аппетита!