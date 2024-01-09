Если вы кофеман, то обязательно следует приготовить пряный кофе в зимнем варианте. Это невероятно вкусно и точно незабываемо. Ароматный эспрессо, обогащенный нотками корицы, кардамона и карамели – это напиток, который невозможно оставить без внимания.

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Пряный кофе с домашней карамелью и взбитыми сливками

  • Время: 15 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. В небольшую кастрюлю насыпьте сахар.
  2. Равномерно распределите по всей поверхности и нагрейте на среднем огне.
  3. Подождите, пока смесь зарумянится, а затем добавьте масло. Убавьте огонь.
  4. Когда масло растает, добавьте к смеси жирные сливки.
  5. Интенсивно перемешивайте, пока смесь не загустеет.
  6. Поместите 2 столовых ложки карамели в любимую чашку.
  7. Посыпьте его щепоткой свежемолотого кардамона и корицы.
  8. Затем налейте двойной эспрессо в чашку.
  9. Украсьте кофе взбитыми сливками.

Приятного аппетита!