Медовик с орехами – это тот случай, когда все любимые акценты соединились в одном лакомстве. 24 Канал предлагает почувствовать это прикосновение к наслаждению с рецептом портала Cookpad.
Как приготовить медовик с орехами?
- Время: 2 часа
- Порций: 10
Ингредиенты:
коржи:
– 5 крупных яиц;
– 180 граммов сахара;
– 150 граммов масла;
– 220 граммов меда;
– 1 чайная ложка соды;
– 225 граммов сметаны;
– 500 граммов муки;
– 1 пачка разрыхлителя;
– 120 граммов грецких орехов;
крем:
– 600 миллилитров молока;
– 2 яйца;
– 100 граммов сахара;
– 40 граммов сливочного пудинга;
– 20 граммов муки;
– 1 пакетик капучино;
– 250 граммов масла.
Идеальный осенний десерт / Фото Przepisy
Приготовление:
- Добавьте к желткам сахар и взбейте до пышной светлой массы. Положите мягкое сливочное масло, снова взбейте. Затем добавьте сметану и тщательно перемешайте.
- Мед растопите, добавьте соду, перемешайте и влейте в тесто, снова взбейте до однородности. В муку всыпьте разрыхлитель и молотые грецкие орехи, перемешайте.
- Постепенно введите мучную смесь в яичную массу, замешайте тесто.
- Белки взбейте с остальным сахаром до крепкой пены и осторожно введите в тесто.
- Разделите массу на части и выложите в 3 формы. Выпекайте при 180 градусов примерно 15 минут, дайте полностью остыть.
- Для крема соедините яйца с сахаром, добавьте капучино, пудинг и муку, перемешайте. В кипящее молоко влейте яичную смесь, заварите до густоты и остудите.
- Мягкое масло взбейте, постепенно добавляя ложками заварную массу. Перемажьте коржи кремом, смажьте верх и бока, обсыпьте крошкой из бисквита.
- Поставьте пирог в холодильник, чтобы хорошо пропитался.
Важная подсказка!
Чтобы крем был нежным и воздушным, сливочное масло должно быть комнатной температуры, а в процессе взбивания к нему стоит добавить немного хорошо охлажденных сливок, советует портал Przepisy.
