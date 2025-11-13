Медівник з горіхами – це той випадок, коли всі улюблені акценти поєдналися в одному смаколику. 24 Канал пропонує відчути цей дотик до насолоди з рецептом порталу Cookpad.

Як приготувати медівник з горіхами?

Час : 2 години

: 2 години Порцій: 10

Інгредієнти:

коржі:

– 5 великих яєць;

– 180 грамів цукру;

– 150 грамів масла;

– 220 грамів меду;

– 1 чайна ложка соди;

– 225 грамів сметани;

– 500 грамів борошна;

– 1 пачка розпушувача;

– 120 грамів волоських горіхів;

крем:

– 600 мілілітрів молока;

– 2 яйця;

– 100 грамів цукру;

– 40 грамів вершкового пудингу;

– 20 грамів борошна;

– 1 пакетик капучино;

– 250 грамів масла.

Ідеальний осінній десерт / Фото Przepisy

Приготування:

Додайте до жовтків цукор і збийте до пишної світлої маси. Покладіть м’яке вершкове масло, знову збийте. Потім додайте сметану й ретельно перемішайте. Мед розтопіть, додайте соду, перемішайте й влийте у тісто, знову збийте до однорідності. У борошно всипте розпушувач і мелені волоські горіхи, перемішайте. Поступово введіть борошняну суміш у яєчну масу, замішайте тісто. Білки збийте з рештою цукру до міцної піни й обережно введіть у тісто. Розділіть масу на частини та викладіть у 3 форми. Випікайте при 180 градусів приблизно 15 хвилин, дайте повністю охолонути. Для крему з’єднайте яйця з цукром, додайте капучино, пудинг і борошно, перемішайте. У кипляче молоко влийте яєчну суміш, заваріть до густоти та остудіть. М’яке масло збийте, поступово додаючи ложками заварну масу. Перемажте коржі кремом, змастіть верх і боки, обсипте крихтою з бісквіта. Поставте пляцок у холодильник, щоб добре просочився.

Важлива підказка!



Щоб крем був ніжним та повітряним, вершкове масло повинно бути кімнатної температури, а в процесі збивання до нього варто додати трішки добре охолоджених вершків, радить портал Przepisy.

