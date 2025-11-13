Медівник з горіхами – це той випадок, коли всі улюблені акценти поєдналися в одному смаколику. 24 Канал пропонує відчути цей дотик до насолоди з рецептом порталу Cookpad.
Читайте також Супер-шоколадно та з кислинкою: готуємо брауні з яблуками без грама борошна
Як приготувати медівник з горіхами?
- Час: 2 години
- Порцій: 10
Інгредієнти:
коржі:
– 5 великих яєць;
– 180 грамів цукру;
– 150 грамів масла;
– 220 грамів меду;
– 1 чайна ложка соди;
– 225 грамів сметани;
– 500 грамів борошна;
– 1 пачка розпушувача;
– 120 грамів волоських горіхів;
крем:
– 600 мілілітрів молока;
– 2 яйця;
– 100 грамів цукру;
– 40 грамів вершкового пудингу;
– 20 грамів борошна;
– 1 пакетик капучино;
– 250 грамів масла.
Ідеальний осінній десерт / Фото Przepisy
Приготування:
- Додайте до жовтків цукор і збийте до пишної світлої маси. Покладіть м’яке вершкове масло, знову збийте. Потім додайте сметану й ретельно перемішайте.
- Мед розтопіть, додайте соду, перемішайте й влийте у тісто, знову збийте до однорідності. У борошно всипте розпушувач і мелені волоські горіхи, перемішайте.
- Поступово введіть борошняну суміш у яєчну масу, замішайте тісто.
- Білки збийте з рештою цукру до міцної піни й обережно введіть у тісто.
- Розділіть масу на частини та викладіть у 3 форми. Випікайте при 180 градусів приблизно 15 хвилин, дайте повністю охолонути.
- Для крему з’єднайте яйця з цукром, додайте капучино, пудинг і борошно, перемішайте. У кипляче молоко влийте яєчну суміш, заваріть до густоти та остудіть.
- М’яке масло збийте, поступово додаючи ложками заварну масу. Перемажте коржі кремом, змастіть верх і боки, обсипте крихтою з бісквіта.
- Поставте пляцок у холодильник, щоб добре просочився.
Важлива підказка!
Щоб крем був ніжним та повітряним, вершкове масло повинно бути кімнатної температури, а в процесі збивання до нього варто додати трішки добре охолоджених вершків, радить портал Przepisy.
Що ще солоденького приготувати?
Легка шарлотка з яблуками за 10 хвилин – ідеальне рішення на кожен день.
А ще варто спробувати тарталетки з ягодами – хрустке тісто та ніжний крем створюють ідеальне поєднання.