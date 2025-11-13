Медівник з горіхами – це той випадок, коли всі улюблені акценти поєдналися в одному смаколику. 24 Канал пропонує відчути цей дотик до насолоди з рецептом порталу Cookpad.

Як приготувати медівник з горіхами?

  • Час: 2 години
  • Порцій: 10

Інгредієнти:
коржі:
– 5 великих яєць;
– 180 грамів цукру;
– 150 грамів масла;
– 220 грамів меду;
– 1 чайна ложка соди;
– 225 грамів сметани;
– 500 грамів борошна;
– 1 пачка розпушувача;
– 120 грамів волоських горіхів;
крем:
– 600 мілілітрів молока;
– 2 яйця;
– 100 грамів цукру;
– 40 грамів вершкового пудингу;
– 20 грамів борошна;
– 1 пакетик капучино;
– 250 грамів масла.

Ідеальний осінній десерт / Фото Przepisy

Приготування:

  1. Додайте до жовтків цукор і збийте до пишної світлої маси. Покладіть м’яке вершкове масло, знову збийте. Потім додайте сметану й ретельно перемішайте.
  2. Мед розтопіть, додайте соду, перемішайте й влийте у тісто, знову збийте до однорідності. У борошно всипте розпушувач і мелені волоські горіхи, перемішайте.
  3. Поступово введіть борошняну суміш у яєчну масу, замішайте тісто.
  4. Білки збийте з рештою цукру до міцної піни й обережно введіть у тісто.
  5. Розділіть масу на частини та викладіть у 3 форми. Випікайте при 180 градусів приблизно 15 хвилин, дайте повністю охолонути.
  6. Для крему з’єднайте яйця з цукром, додайте капучино, пудинг і борошно, перемішайте. У кипляче молоко влийте яєчну суміш, заваріть до густоти та остудіть.
  7. М’яке масло збийте, поступово додаючи ложками заварну масу. Перемажте коржі кремом, змастіть верх і боки, обсипте крихтою з бісквіта.
  8. Поставте пляцок у холодильник, щоб добре просочився.

Важлива підказка!

Щоб крем був ніжним та повітряним, вершкове масло повинно бути кімнатної температури, а в процесі збивання до нього варто додати трішки добре охолоджених вершків, радить портал Przepisy.

