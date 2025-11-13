Укр Рус
13 ноября, 11:38
3

Лучший подарок осени: как быстро приготовить пляцок с орехами: как быстро приготовить пляцок с орехами

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основные тезисы
  • Орехи являются идеальным дополнением к сладкому.
  • Медовик с орехами – это большая порция удовольствия, за которую близкие вас будут благодарить очень долго.

Орехи – это идеальное дополнение к сладенькому, а осенью их достаточно. Прекрасная возможность устроить себе празднование!

Медовик с орехами – это тот случай, когда все любимые акценты соединились в одном лакомстве. 24 Канал предлагает почувствовать это прикосновение к наслаждению с рецептом портала Cookpad.

Как приготовить медовик с орехами?

  • Время: 2 часа
  • Порций: 10

Ингредиенты
коржи: 
– 5 крупных яиц;
– 180 граммов сахара;
– 150 граммов масла;
– 220 граммов меда;
– 1 чайная ложка соды;
– 225 граммов сметаны;
– 500 граммов муки;
– 1 пачка разрыхлителя;
– 120 граммов грецких орехов;
крем: 
– 600 миллилитров молока;
– 2 яйца;
– 100 граммов сахара; 
– 40 граммов сливочного пудинга;
– 20 граммов муки;
– 1 пакетик капучино;
– 250 граммов масла.

Идеальный осенний десерт / Фото Przepisy

Приготовление:

  1. Добавьте к желткам сахар и взбейте до пышной светлой массы. Положите мягкое сливочное масло, снова взбейте. Затем добавьте сметану и тщательно перемешайте.
  2. Мед растопите, добавьте соду, перемешайте и влейте в тесто, снова взбейте до однородности. В муку всыпьте разрыхлитель и молотые грецкие орехи, перемешайте.
  3. Постепенно введите мучную смесь в яичную массу, замешайте тесто.
  4. Белки взбейте с остальным сахаром до крепкой пены и осторожно введите в тесто.
  5. Разделите массу на части и выложите в 3 формы. Выпекайте при 180 градусов примерно 15 минут, дайте полностью остыть.
  6. Для крема соедините яйца с сахаром, добавьте капучино, пудинг и муку, перемешайте. В кипящее молоко влейте яичную смесь, заварите до густоты и остудите.
  7. Мягкое масло взбейте, постепенно добавляя ложками заварную массу. Перемажьте коржи кремом, смажьте верх и бока, обсыпьте крошкой из бисквита.
  8. Поставьте пирог в холодильник, чтобы хорошо пропитался.

Важная подсказка! 

Чтобы крем был нежным и воздушным, сливочное масло должно быть комнатной температуры, а в процессе взбивания к нему стоит добавить немного хорошо охлажденных сливок, советует портал Przepisy.

