Лучший подарок осени: как быстро приготовить пляцок с орехами: как быстро приготовить пляцок с орехами

Орехи – это идеальное дополнение к сладенькому, а осенью их достаточно. Прекрасная возможность устроить себе празднование!

Медовик с орехами – это тот случай, когда все любимые акценты соединились в одном лакомстве. 24 Канал предлагает почувствовать это прикосновение к наслаждению с рецептом портала Cookpad.

Как приготовить медовик с орехами?

Время : 2 часа

: 2 часа Порций: 10

Ингредиенты:

коржи:

– 5 крупных яиц;

– 180 граммов сахара;

– 150 граммов масла;

– 220 граммов меда;

– 1 чайная ложка соды;

– 225 граммов сметаны;

– 500 граммов муки;

– 1 пачка разрыхлителя;

– 120 граммов грецких орехов;

крем:

– 600 миллилитров молока;

– 2 яйца;

– 100 граммов сахара;

– 40 граммов сливочного пудинга;

– 20 граммов муки;

– 1 пакетик капучино;

– 250 граммов масла.

Идеальный осенний десерт / Фото Przepisy

Приготовление:

Добавьте к желткам сахар и взбейте до пышной светлой массы. Положите мягкое сливочное масло, снова взбейте. Затем добавьте сметану и тщательно перемешайте. Мед растопите, добавьте соду, перемешайте и влейте в тесто, снова взбейте до однородности. В муку всыпьте разрыхлитель и молотые грецкие орехи, перемешайте. Постепенно введите мучную смесь в яичную массу, замешайте тесто. Белки взбейте с остальным сахаром до крепкой пены и осторожно введите в тесто. Разделите массу на части и выложите в 3 формы. Выпекайте при 180 градусов примерно 15 минут, дайте полностью остыть. Для крема соедините яйца с сахаром, добавьте капучино, пудинг и муку, перемешайте. В кипящее молоко влейте яичную смесь, заварите до густоты и остудите. Мягкое масло взбейте, постепенно добавляя ложками заварную массу. Перемажьте коржи кремом, смажьте верх и бока, обсыпьте крошкой из бисквита. Поставьте пирог в холодильник, чтобы хорошо пропитался.

Важная подсказка!



Чтобы крем был нежным и воздушным, сливочное масло должно быть комнатной температуры, а в процессе взбивания к нему стоит добавить немного хорошо охлажденных сливок, советует портал Przepisy.

