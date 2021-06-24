Плов – традиционное праздничное блюдо стран Ближнего Востока. Обычно плов готовят из баранины и в казане, но его также можно готовить из курятины, свинины или говядины, выбрав мультиварку или специальную форму для блюда.

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Выберите рецепт, который вам максимально подходит и готовьте вкусное и сытное блюдо вместе с нами!

Плов узбекский в казане

  • Время: 120 минут
  • Порции: 6 – 8
  • Калорийность на 100 граммов: 309 ккал


Плов в казане / Фото Дейли Сторм

  1. Разогрейте казан. Влейте в него растительное масло.
  2. Нарежьте баранину средними кусочками и обжарьте в казане до румяной корочки.
  3. Лук нарежьте кубиками, а морковь средними кусочками. Обжарьте их вместе с м ясом. Следите за количеством масла в казане, если его недостаточно – долейте еще.
  4. Посыпьте овощи с мясом и тушите под крышкой около 10 минут.
  5. Тщательно промойте рис, добавьте его в казан и перемешайте.
  6. Разровняйте плов ложкой и добавьте зубчики чеснока.
  7. Залейте плов водой – ее должно быть вдвое больше чем риса.
  8. Посолите и поперчите плов на ваш вкус.
  9. Накройте казан крышкой и тушите блюдо в течение 30 – 40 минут.
  10. Когда рис вобрал в себя воду, дайте плову настояться под крышкой еще 20 минут.
  11. Подавайте плов горячим. Приятного аппетита!

Плов со свининой

  • Время: 120 минут
  • Порции: 6 – 8
  • Калорийность на 100 граммов: 209 ккал


Плов со свининой / Фото Їжа

  1. Тщательно помойте мясо. Нарежьте небольшими кусочками.
  2. Почистите овощи и нарежьте мелким кубиком.
  3. Разогрейте сковородку с маслом и обжарьте на ней свинину до румяной корочки.
  4. Добавьте к мясу нарезанных овощей и продолжайте обжаривать.
  5. Посолите и поперчите зажарку, добавьте специй.
  6. Переложите зажарку в форму для плова и высыпьте рис.
  7. Добавьте чеснок и залейте плов водой на 2 пальца над рисом.
  8. Накройте плов крышкой и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку выпекаться.
  9. Через 40 – 50 минут плов будет готов. Для лучшего вкуса дайте готовому плову настояться еще 15 – 20 минут. Приятного аппетита!

Плов с курицей

  • Время: 90 минут
  • Порции: 6 – 8
  • Калорийность на 100 граммов: 180 ккал


Узбекский плов / Фото 1000 меню

  1. Вымойте куриное филе, просушите его бумажным полотенцем и порежьте на небольшие кусочки.
  2. На разогретой сковородке, смазанной растительным маслом, поджарьте кусочки куриного филе до золотистой корочки.
  3. Замочите рис, промойте его, чтобы вода была чистой и прозрачной.
  4. Почистите лук и морковь. Лук нужно порезать кубиком, а морковь натрите на грубой терке.
  5. Добавьте овощи к мясу, тщательно перемешайте и заправьте томатной пастой. Посолите и поперчите зажарку для плова, еще раз перемешайте.
  6. Почистите чеснок и легонько придавите на него лезвием ножа.
  7. Промытый рис засыпьте в глубокую сковородку, залейте водой и добавьте специй: соль, барбарис, зиру и чеснок.
  8. Тушите плов под закрытой крышкой до полного выкипания из него воды. Примерно, это займет 40-50 минут. Приятного аппетита!

Плов в мультиварке с курагой

  • Время: 120 минут
  • Порции: 6 – 8
  • Калорийность на 100 граммов: 145 ккал


Плов с курагой / Фото Клопотенко

  1. В чашу мультиварки налейте масла.
  2. Морковь почистите и нарежьте соломкой. Обжарьте морковь в мультиварке в течение 15 минут в режиме "обжаривание".
  3. Мелко нарежьте лук и добавьте к моркови.
  4. Нарежьте мясо небольшими кусочками, добавьте к овощам и снова обжаривайте 15 минут.
  5. Посыпьте все специями на ваш вкус и засыпьте рисом.
  6. Влейте воду в мультиварку, выложите чеснок, курагу и готовьте плов 60 минут в режиме "Крупы".
  7. Готовый плов разложите по тарелкам и подавайте к столу. Приятного аппетита!