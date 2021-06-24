Плов – традиционное праздничное блюдо стран Ближнего Востока. Обычно плов готовят из баранины и в казане, но его также можно готовить из курятины, свинины или говядины, выбрав мультиварку или специальную форму для блюда.

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Выберите рецепт, который вам максимально подходит и готовьте вкусное и сытное блюдо вместе с нами!

Плов узбекский в казане

Время : 120 минут

: 120 минут Порции : 6 – 8

: 6 – 8 Калорийность на 100 граммов: 309 ккал



Плов в казане / Фото Дейли Сторм

Ингредиенты:

– 1 кг риса;

– 1 кг моркови;

– 1 шт. лука;

– 300 мл масла;

– 20 зубчиков чеснока;

– соль на ваш вкус;

– зира на ваш вкус;

– 1 кг баранины.

Разогрейте казан. Влейте в него растительное масло. Нарежьте баранину средними кусочками и обжарьте в казане до румяной корочки. Лук нарежьте кубиками, а морковь средними кусочками. Обжарьте их вместе с м ясом. Следите за количеством масла в казане, если его недостаточно – долейте еще. Посыпьте овощи с мясом и тушите под крышкой около 10 минут. Тщательно промойте рис, добавьте его в казан и перемешайте. Разровняйте плов ложкой и добавьте зубчики чеснока. Залейте плов водой – ее должно быть вдвое больше чем риса. Посолите и поперчите плов на ваш вкус. Накройте казан крышкой и тушите блюдо в течение 30 – 40 минут. Когда рис вобрал в себя воду, дайте плову настояться под крышкой еще 20 минут. Подавайте плов горячим. Приятного аппетита!

Плов со свининой

Время : 120 минут

: 120 минут Порции : 6 – 8

: 6 – 8 Калорийность на 100 граммов: 209 ккал



Плов со свининой / Фото Їжа

Ингредиенты:

– 500 г свинины;

– 500 г риса;

– 500 г лука;

– 500 г моркови;

– чеснок на ваш вкус;

– 130 мл растительного масла;

– соль на ваш вкус;

– 2 ч. л зиры;

– 2 ч. л куркумы;

– 10 шт. барбарису.

Тщательно помойте мясо. Нарежьте небольшими кусочками. Почистите овощи и нарежьте мелким кубиком. Разогрейте сковородку с маслом и обжарьте на ней свинину до румяной корочки. Добавьте к мясу нарезанных овощей и продолжайте обжаривать. Посолите и поперчите зажарку, добавьте специй. Переложите зажарку в форму для плова и высыпьте рис. Добавьте чеснок и залейте плов водой на 2 пальца над рисом. Накройте плов крышкой и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку выпекаться. Через 40 – 50 минут плов будет готов. Для лучшего вкуса дайте готовому плову настояться еще 15 – 20 минут. Приятного аппетита!

Плов с курицей

Время: 90 минут

90 минут Порции : 6 – 8

: 6 – 8 Калорийность на 100 граммов: 180 ккал



Узбекский плов / Фото 1000 меню

Ингредиенты:

– 2 шт. куриного филе;

– 2 шт. моркови;

– 1 луковица;

– 4 стакана воды;

– барбарис на ваш вкус;

– зира на ваш вкус;

– 1 стакан риса;

– 150 г томатной пасты;

– соль на ваш вкус;

– черный молотый перец на ваш вкус.

Вымойте куриное филе, просушите его бумажным полотенцем и порежьте на небольшие кусочки. На разогретой сковородке, смазанной растительным маслом, поджарьте кусочки куриного филе до золотистой корочки. Замочите рис, промойте его, чтобы вода была чистой и прозрачной. Почистите лук и морковь. Лук нужно порезать кубиком, а морковь натрите на грубой терке. Добавьте овощи к мясу, тщательно перемешайте и заправьте томатной пастой. Посолите и поперчите зажарку для плова, еще раз перемешайте. Почистите чеснок и легонько придавите на него лезвием ножа. Промытый рис засыпьте в глубокую сковородку, залейте водой и добавьте специй: соль, барбарис, зиру и чеснок. Тушите плов под закрытой крышкой до полного выкипания из него воды. Примерно, это займет 40-50 минут. Приятного аппетита!

Плов в мультиварке с курагой

Время: 120 минут

120 минут Порции : 6 – 8

: 6 – 8 Калорийность на 100 граммов: 145 ккал



Плов с курагой / Фото Клопотенко

Ингредиенты:

– 1 стакан риса;

– 500 г говядины;

– 2 шт. моркови;

– 2 шт. лука;

– 2 ст. л барбариса;

– 2 стакана воды;

– 10 – 12 шт. кураги;

– 4 ст. л растительного масла;

– соль на ваш вкус;

– чеснок на ваш вкус;

– черный молотый перец на ваш вкус.