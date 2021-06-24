Плов – традиційна святкова страва країн Близького Сходу. Зазвичай плов готують з баранини і в казані, але його також можна готувати із курятини, свинини чи яловичини обравши мультиварку або спеціальну форму для страви.
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Оберіть рецепт, який вам максимально підходить та готуйте смачну та ситну страву разом з нами!
Плов узбецький в казані
- Час: 120 хвилин
- Порції: 6 – 8
- Калорійність на 100 грамів: 309 ккал
Плов в казані / Фото Дейлі Сторм
- Розігрійте казан. Влийте в нього рослинну олію.
- Наріжте баранину середніми шматочками та обсмажте в казані до рум'яної скоринки.
- Цибулю наріжте кубиками, а моркву середніми шматочками. Обсмажте їх разом з м'ясом. Стежте за кількістю олії в казані, якщо її недостатньо – долийте ще.
- Посипте овочі з м'ясом зірою та тушкуйте під кришкою близько 10 хвилин.
- Ретельно промийте рис, додайте його в казан та перемішайте.
- Розрівняйте плов ложкою та додайте зубчики часнику.
- Залийте плов водою – її повинно бути вдвічі більше ніж рису.
- Посоліть та поперчіть плов на ваш смак.
- Накрийте казан кришкою та тушкуйте страву протягом 30 – 40 хвилин.
- Коли рис увібрав в себе воду, дайте плову настоятися під кришкою ще 20 хвилин.
- Подавайте плов гарячим. Смачного!
Плов зі свининою
- Час: 120 хвилин
- Порції: 6 – 8
- Калорійність на 100 грамів: 209 ккал
Плов зі свининою / Фото Їжа
- Ретельно помийте м'ясо. наріжте невеликими шматочками.
- Почистіть овочі та наріжте дрібним кубиком.
- Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте на ній свинину до рум'яної скоринки.
- Додайте до м'яса нарізаних овочів та продовжуйте обсмажувати.
- Посоліть та поперчіть засмажку, додайте спецій.
- Перекладіть засмажку у форму для плову та висипте рис.
- Додайте часнику та залийте плов водою на 2 пальці над рисом.
- Накрийте плов кришкою та відправте в розігріту до 200 градусів духовку випікатися.
- Через 40 – 50 хвилин плов буде готовим. Задля кращого смаку дайте готовому плову настоятися ще 15 – 20 хвилин. Смачного!
Плов з куркою
- Час: 90 хвилин
- Порції: 6 – 8
- Калорійність на 100 грамів: 180 ккал
Узбецький плов / Фото 1000 меню
- Помийте куряче філе, просушіть його паперовим рушником та поріжте на невеликі шматочки.
- На розігрітій сковорідці, змащеній олією, підсмажте шматочки курячого філе до золотистої скоринки.
- Замочіть рис, промийте його, щоб вода була чистою та прозорою.
- Почистіть цибулю та моркву. Цибулю потрібно порізати кубиком, а моркву натріть на грубій тертці.
- Додайте овочі до м’яса, ретельно перемішайте та заправте томатною пастою. Посоліть та поперчіть засмажку для плову, ще раз перемішайте.
- Почистіть часник та легенько придавіть на нього лезом ножа.
- Промитий рис засипте в глибоку сковорідку, залийте водою та додайте спецій: сіль, барбарис, зіру та часник.
- Тушкуйте плов під закритою кришкою до повного википання з нього води. Приблизно, це займе 40-50 хвилин. Смачного!
Плов в мультиварці з курагою
- Час: 120 хвилин
- Порції: 6 – 8
- Калорійність на 100 грамів: 145 ккал
Плов з курагою / Фото Клопотенко
- У чашу мультиварки налийте олії.
- Моркву почистіть та наріжте соломкою. Обсмажте моркву в мультиварці протягом 15 хвилини в режимі "Обсмажування".
- Дрібно наріжте цибулю та додайте до моркви.
- Наріжте м'ясо невеликими шматочками, додайте до овочів та знову обсмажуйте 15 хвилин.
- Посипте все спеціями на ваш смак та засипте рисом.
- Влийте воду до мультиварки, викладіть часник, курагу та готуйте плов 60 хвилин в режимі "Крупи".
- Готовий плов розкладіть по тарілках та подавайте до столу. Смачного!