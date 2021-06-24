Плов – традиційна святкова страва країн Близького Сходу. Зазвичай плов готують з баранини і в казані, але його також можна готувати із курятини, свинини чи яловичини обравши мультиварку або спеціальну форму для страви.

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Оберіть рецепт, який вам максимально підходить та готуйте смачну та ситну страву разом з нами!

Плов узбецький в казані

Час: 120 хвилин

120 хвилин Порції : 6 – 8

: 6 – 8 Калорійність на 100 грамів: 309 ккал



Плов в казані / Фото Дейлі Сторм

Інгредієнти:

– 1 кг рису;

– 1 кг моркви;

– 1 шт. цибулі;

– 300 мл олії;

– 20 зубчиків часнику;

– сіль на ваш смак;

– зіра на ваш смак;

– 1 кг баранини.

Розігрійте казан. Влийте в нього рослинну олію. Наріжте баранину середніми шматочками та обсмажте в казані до рум'яної скоринки. Цибулю наріжте кубиками, а моркву середніми шматочками. Обсмажте їх разом з м'ясом. Стежте за кількістю олії в казані, якщо її недостатньо – долийте ще. Посипте овочі з м'ясом зірою та тушкуйте під кришкою близько 10 хвилин. Ретельно промийте рис, додайте його в казан та перемішайте. Розрівняйте плов ложкою та додайте зубчики часнику. Залийте плов водою – її повинно бути вдвічі більше ніж рису. Посоліть та поперчіть плов на ваш смак. Накрийте казан кришкою та тушкуйте страву протягом 30 – 40 хвилин. Коли рис увібрав в себе воду, дайте плову настоятися під кришкою ще 20 хвилин. Подавайте плов гарячим. Смачного!

Плов зі свининою

Час: 120 хвилин

120 хвилин Порції : 6 – 8

: 6 – 8 Калорійність на 100 грамів: 209 ккал



Плов зі свининою / Фото Їжа

Інгредієнти:

– 500 г свинини;

– 500 г рису;

– 500 г цибулі;

– 500 г моркви;

– часник на ваш смак;

– 130 мл рослинної олії;

– сіль на ваш смак;

– 2 ч. л зіри;

– 2 ч. л куркуми;

– 10 шт. барбарису.

Ретельно помийте м'ясо. наріжте невеликими шматочками. Почистіть овочі та наріжте дрібним кубиком. Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте на ній свинину до рум'яної скоринки. Додайте до м'яса нарізаних овочів та продовжуйте обсмажувати. Посоліть та поперчіть засмажку, додайте спецій. Перекладіть засмажку у форму для плову та висипте рис. Додайте часнику та залийте плов водою на 2 пальці над рисом. Накрийте плов кришкою та відправте в розігріту до 200 градусів духовку випікатися. Через 40 – 50 хвилин плов буде готовим. Задля кращого смаку дайте готовому плову настоятися ще 15 – 20 хвилин. Смачного!

Плов з куркою

Час: 90 хвилин

90 хвилин Порції : 6 – 8

: 6 – 8 Калорійність на 100 грамів: 180 ккал



Узбецький плов / Фото 1000 меню

Інгредієнти:

– 2 шт. курячого філе;

– 2 шт. моркви;

– 1 цибулина;

– 4 склянки води;

– барбарис на ваш смак;

– зіра на ваш смак;

– 1 склянка рису;

– 150 г томатної пасти;

– сіль на ваш смак;

– чорний мелений перець на ваш смак.

Помийте куряче філе, просушіть його паперовим рушником та поріжте на невеликі шматочки. На розігрітій сковорідці, змащеній олією, підсмажте шматочки курячого філе до золотистої скоринки. Замочіть рис, промийте його, щоб вода була чистою та прозорою. Почистіть цибулю та моркву. Цибулю потрібно порізати кубиком, а моркву натріть на грубій тертці. Додайте овочі до м’яса, ретельно перемішайте та заправте томатною пастою. Посоліть та поперчіть засмажку для плову, ще раз перемішайте. Почистіть часник та легенько придавіть на нього лезом ножа. Промитий рис засипте в глибоку сковорідку, залийте водою та додайте спецій: сіль, барбарис, зіру та часник. Тушкуйте плов під закритою кришкою до повного википання з нього води. Приблизно, це займе 40-50 хвилин. Смачного!

Плов в мультиварці з курагою

Час: 120 хвилин

120 хвилин Порції : 6 – 8

: 6 – 8 Калорійність на 100 грамів: 145 ккал



Плов з курагою / Фото Клопотенко

Інгредієнти:

– 1 склянка рису;

– 500 г яловичини;

– 2 шт. моркви;

– 2 шт. цибулі;

– 2 ст. л барбарису;

– 2 склянки води;

– 10 – 12 шт. кураги;

– 4 ст. л рослинної олії;

– сіль на ваш смак;

– часник на ваш смак;

– чорний мелений перець на ваш смак.