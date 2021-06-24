Узбекский плов на любой вкус: рецепты в мультиварке, казане и с разными видами мяса

Что может быть вкуснее плова? Мы подготовили для вас подборку лучших вариаций на это блюдо и уверены, что вы найдете то, которое придет вам по вкусу!

Плов – традиционное праздничное блюдо стран Ближнего Востока. Обычно плов готовят из баранины и в казане, но его также можно готовить из курятины, свинины или говядины, выбрав мультиварку или специальную форму для блюда.

Читайте также Ужин за 30 минут: 4 вкусных блюда из курицы на любой вкус и случай

Выберите рецепт, который вам максимально подходит и готовьте вкусное и сытное блюдо вместе с нами!

Плов узбекский в казане

Время : 120 минут

: 120 минут Порции : 6 – 8

: 6 – 8 Калорийность на 100 граммов: 309 ккал



Плов в казане / Фото Дейли Сторм

Разогрейте казан. Влейте в него растительное масло. Нарежьте баранину средними кусочками и обжарьте в казане до румяной корочки. Лук нарежьте кубиками, а морковь средними кусочками. Обжарьте их вместе с м ясом. Следите за количеством масла в казане, если его недостаточно – долейте еще. Посыпьте овощи с мясом и тушите под крышкой около 10 минут. Тщательно промойте рис, добавьте его в казан и перемешайте. Разровняйте плов ложкой и добавьте зубчики чеснока. Залейте плов водой – ее должно быть вдвое больше чем риса. Посолите и поперчите плов на ваш вкус. Накройте казан крышкой и тушите блюдо в течение 30 – 40 минут. Когда рис вобрал в себя воду, дайте плову настояться под крышкой еще 20 минут. Подавайте плов горячим. Приятного аппетита!

Плов со свининой

Время : 120 минут

: 120 минут Порции : 6 – 8

: 6 – 8 Калорийность на 100 граммов: 209 ккал

– 1 кг риса;– 1 кг моркови;– 1 шт. лука;– 300 мл масла;– 20 зубчиков чеснока;– соль на ваш вкус;– зира на ваш вкус;– 1 кг баранины.



Плов со свининой / Фото Їжа

Тщательно помойте мясо. Нарежьте небольшими кусочками. Почистите овощи и нарежьте мелким кубиком. Разогрейте сковородку с маслом и обжарьте на ней свинину до румяной корочки. Добавьте к мясу нарезанных овощей и продолжайте обжаривать. Посолите и поперчите зажарку, добавьте специй. Переложите зажарку в форму для плова и высыпьте рис. Добавьте чеснок и залейте плов водой на 2 пальца над рисом. Накройте плов крышкой и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку выпекаться. Через 40 – 50 минут плов будет готов. Для лучшего вкуса дайте готовому плову настояться еще 15 – 20 минут. Приятного аппетита!

Плов с курицей

Время: 90 минут

90 минут Порции : 6 – 8

: 6 – 8 Калорийность на 100 граммов: 180 ккал

– 500 г свинины;– 500 г риса;– 500 г лука;– 500 г моркови;– чеснок на ваш вкус;– 130 мл растительного масла;– соль на ваш вкус;– 2 ч. л зиры;– 2 ч. л куркумы;– 10 шт. барбарису.



Узбекский плов / Фото 1000 меню

Вымойте куриное филе, просушите его бумажным полотенцем и порежьте на небольшие кусочки. На разогретой сковородке, смазанной растительным маслом, поджарьте кусочки куриного филе до золотистой корочки. Замочите рис, промойте его, чтобы вода была чистой и прозрачной. Почистите лук и морковь. Лук нужно порезать кубиком, а морковь натрите на грубой терке. Добавьте овощи к мясу, тщательно перемешайте и заправьте томатной пастой. Посолите и поперчите зажарку для плова, еще раз перемешайте. Почистите чеснок и легонько придавите на него лезвием ножа. Промытый рис засыпьте в глубокую сковородку, залейте водой и добавьте специй: соль, барбарис, зиру и чеснок. Тушите плов под закрытой крышкой до полного выкипания из него воды. Примерно, это займет 40-50 минут. Приятного аппетита!

Плов в мультиварке с курагой

Время: 120 минут

120 минут Порции : 6 – 8

: 6 – 8 Калорийность на 100 граммов: 145 ккал

– 2 шт. куриного филе;– 2 шт. моркови;– 1 луковица;– 4 стакана воды;– барбарис на ваш вкус;– зира на ваш вкус;– 1 стакан риса;– 150 г томатной пасты;– соль на ваш вкус;– черный молотый перец на ваш вкус.



Плов с курагой / Фото Клопотенко

В чашу мультиварки налейте масла. Морковь почистите и нарежьте соломкой. Обжарьте морковь в мультиварке в течение 15 минут в режиме "обжаривание". Мелко нарежьте лук и добавьте к моркови. Нарежьте мясо небольшими кусочками, добавьте к овощам и снова обжаривайте 15 минут. Посыпьте все специями на ваш вкус и засыпьте рисом. Влейте воду в мультиварку, выложите чеснок, курагу и готовьте плов 60 минут в режиме "Крупы". Готовый плов разложите по тарелкам и подавайте к столу. Приятного аппетита!

– 1 стакан риса;– 500 г говядины;– 2 шт. моркови;– 2 шт. лука;– 2 ст. л барбариса;– 2 стакана воды;– 10 – 12 шт. кураги;– 4 ст. л растительного масла;– соль на ваш вкус;– чеснок на ваш вкус;– черный молотый перец на ваш вкус.