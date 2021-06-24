Узбекский плов на любой вкус: рецепты в мультиварке, казане и с разными видами мяса

Что может быть вкуснее плова? Мы подготовили для вас подборку лучших вариаций на это блюдо и уверены, что вы найдете то, которое придет вам по вкусу!
Плов – традиционное праздничное блюдо стран Ближнего Востока. Обычно плов готовят из баранины и в казане, но его также можно готовить из курятины, свинины или говядины, выбрав мультиварку или специальную форму для блюда.
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Выберите рецепт, который вам максимально подходит и готовьте вкусное и сытное блюдо вместе с нами!
Плов узбекский в казане
- Время: 120 минут
- Порции: 6 – 8
- Калорийность на 100 граммов: 309 ккал
Плов в казане / Фото Дейли Сторм
– 1 кг риса;
– 1 кг моркови;
– 1 шт. лука;
– 300 мл масла;
– 20 зубчиков чеснока;
– соль на ваш вкус;
– зира на ваш вкус;
– 1 кг баранины.
- Разогрейте казан. Влейте в него растительное масло.
- Нарежьте баранину средними кусочками и обжарьте в казане до румяной корочки.
- Лук нарежьте кубиками, а морковь средними кусочками. Обжарьте их вместе с м ясом. Следите за количеством масла в казане, если его недостаточно – долейте еще.
- Посыпьте овощи с мясом и тушите под крышкой около 10 минут.
- Тщательно промойте рис, добавьте его в казан и перемешайте.
- Разровняйте плов ложкой и добавьте зубчики чеснока.
- Залейте плов водой – ее должно быть вдвое больше чем риса.
- Посолите и поперчите плов на ваш вкус.
- Накройте казан крышкой и тушите блюдо в течение 30 – 40 минут.
- Когда рис вобрал в себя воду, дайте плову настояться под крышкой еще 20 минут.
- Подавайте плов горячим. Приятного аппетита!
Плов со свининой
- Время: 120 минут
- Порции: 6 – 8
- Калорийность на 100 граммов: 209 ккал
Плов со свининой / Фото Їжа
– 500 г свинины;
– 500 г риса;
– 500 г лука;
– 500 г моркови;
– чеснок на ваш вкус;
– 130 мл растительного масла;
– соль на ваш вкус;
– 2 ч. л зиры;
– 2 ч. л куркумы;
– 10 шт. барбарису.
- Тщательно помойте мясо. Нарежьте небольшими кусочками.
- Почистите овощи и нарежьте мелким кубиком.
- Разогрейте сковородку с маслом и обжарьте на ней свинину до румяной корочки.
- Добавьте к мясу нарезанных овощей и продолжайте обжаривать.
- Посолите и поперчите зажарку, добавьте специй.
- Переложите зажарку в форму для плова и высыпьте рис.
- Добавьте чеснок и залейте плов водой на 2 пальца над рисом.
- Накройте плов крышкой и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку выпекаться.
- Через 40 – 50 минут плов будет готов. Для лучшего вкуса дайте готовому плову настояться еще 15 – 20 минут. Приятного аппетита!
Плов с курицей
- Время: 90 минут
- Порции: 6 – 8
- Калорийность на 100 граммов: 180 ккал
Узбекский плов / Фото 1000 меню
– 2 шт. куриного филе;
– 2 шт. моркови;
– 1 луковица;
– 4 стакана воды;
– барбарис на ваш вкус;
– зира на ваш вкус;
– 1 стакан риса;
– 150 г томатной пасты;
– соль на ваш вкус;
– черный молотый перец на ваш вкус.
- Вымойте куриное филе, просушите его бумажным полотенцем и порежьте на небольшие кусочки.
- На разогретой сковородке, смазанной растительным маслом, поджарьте кусочки куриного филе до золотистой корочки.
- Замочите рис, промойте его, чтобы вода была чистой и прозрачной.
- Почистите лук и морковь. Лук нужно порезать кубиком, а морковь натрите на грубой терке.
- Добавьте овощи к мясу, тщательно перемешайте и заправьте томатной пастой. Посолите и поперчите зажарку для плова, еще раз перемешайте.
- Почистите чеснок и легонько придавите на него лезвием ножа.
- Промытый рис засыпьте в глубокую сковородку, залейте водой и добавьте специй: соль, барбарис, зиру и чеснок.
- Тушите плов под закрытой крышкой до полного выкипания из него воды. Примерно, это займет 40-50 минут. Приятного аппетита!
Плов в мультиварке с курагой
- Время: 120 минут
- Порции: 6 – 8
- Калорийность на 100 граммов: 145 ккал
Плов с курагой / Фото Клопотенко
– 1 стакан риса;
– 500 г говядины;
– 2 шт. моркови;
– 2 шт. лука;
– 2 ст. л барбариса;
– 2 стакана воды;
– 10 – 12 шт. кураги;
– 4 ст. л растительного масла;
– соль на ваш вкус;
– чеснок на ваш вкус;
– черный молотый перец на ваш вкус.
- В чашу мультиварки налейте масла.
- Морковь почистите и нарежьте соломкой. Обжарьте морковь в мультиварке в течение 15 минут в режиме "обжаривание".
- Мелко нарежьте лук и добавьте к моркови.
- Нарежьте мясо небольшими кусочками, добавьте к овощам и снова обжаривайте 15 минут.
- Посыпьте все специями на ваш вкус и засыпьте рисом.
- Влейте воду в мультиварку, выложите чеснок, курагу и готовьте плов 60 минут в режиме "Крупы".
- Готовый плов разложите по тарелкам и подавайте к столу. Приятного аппетита!