Плов в тыкве: рецепт от Евгения Клопотенко
Известный украинский кулинарный эксперт, ресторатор Евгений Клопотенко предлагает приготовить вкусный плов со свининой, запеченный в тыкве. Как правильно приготовить –читайте в материале Smachno News.
Источник: фейсбук Евгения Клопотенко
Евгений Клопотенко подготовил для своих подписчиков в соцсети Фейсбук альтернативный рецепт ароматного плова, запеченный в тыкве.
Читайте также Запеченная форель: простой рецепт от Евгения Клопотенко
Рецепт плова
- Для приготовления плова помойте тыкву для запекания, высушите бумажным полотенцем, сверху срежьте, почистите от семян и срежьте стенки тыквенной мякоти.
- Очистите лук, нарежьте полукольцами, обжарьте на сковороде.
- Помойте свинину, нарежьте кубиками, выложите на сковороду с луком, добавьте соль, куркуму, корицу, бутоны гвоздики, лавровые листья. Очистите чеснок, выжмите сок. Далее – добавьте рис, воду, тушите 15 минут.
- Выложите плов в тыкву, накройте тыквенной "крышкой", смажьте тыкву подсолнечным маслом.
- Разогрейте духовку до температуры 180-200 градусов и отправьте запекаться в течение одного часа. Готовый плов выложите на тарелку. Приятного аппетита!
Рецепт плова от Евгения Клопотенко в видео:
Поделиться новостью