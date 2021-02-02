Известный украинский кулинарный эксперт, ресторатор Евгений Клопотенко предлагает приготовить вкусный плов со свининой, запеченный в тыкве. Как правильно приготовить –читайте в материале Smachno News.

Источник: фейсбук Евгения Клопотенко Евгений Клопотенко подготовил для своих подписчиков в соцсети Фейсбук альтернативный рецепт ароматного плова, запеченный в тыкве. Читайте также Запеченная форель: простой рецепт от Евгения Клопотенко Рецепт плова Ингредиенты:

– 1 средняя круглая тыква;

– 2 палочки корицы;

– 3-4 бутона гвоздики;

– 2 лавровых листа;

– 1 столовая ложка куркумы;

– 1 головка чеснока;

– 600-700 граммов свиной вырезки;

– 2-3 луковицы;

– 3-4 столовые ложки подсолнечного масла;

– 300 граммов риса;

– 700-800 миллилитров воды;

– соль и перец. Для приготовления плова помойте тыкву для запекания, высушите бумажным полотенцем, сверху срежьте, почистите от семян и срежьте стенки тыквенной мякоти. Очистите лук, нарежьте полукольцами, обжарьте на сковороде. Помойте свинину, нарежьте кубиками, выложите на сковороду с луком, добавьте соль, куркуму, корицу, бутоны гвоздики, лавровые листья. Очистите чеснок, выжмите сок. Далее – добавьте рис, воду, тушите 15 минут. Выложите плов в тыкву, накройте тыквенной "крышкой", смажьте тыкву подсолнечным маслом. Разогрейте духовку до температуры 180-200 градусов и отправьте запекаться в течение одного часа. Готовый плов выложите на тарелку. Приятного аппетита! Рецепт плова от Евгения Клопотенко в видео: