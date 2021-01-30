Запеченная форель: простой рецепт от Евгения Клопотенко
Если нет времени что-то готовить. Евгений Клопотенко предлагает быстрый рецепт запеченной форели, которая понравится всем.
Источник: инстаграм Евгения Клопотенко
Известный украинский кулинарный эксперт, ресторатор Евгений Клопотенко поделился со своими поклонниками рецептом запеченной форели.
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Рецепт запеченной форели
- Для приготовления тщательно помойте рыбу, посыпьте солью.
- Помойте лимоны, разрежьте пополам, порей нарежьте ломтиками.
- Выложите в форму для запекания рыбу, добавьте половинки лимона, сверху выложите порей.
- Разогрейте духовку до 180 градусов, отправьте рыбу запекаться на 12-15 минут.
- Выложите рыбу на тарелку. Приятного аппетита!
Рецепт запеченной форели от Евгения Клопотенко в видео:
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