Плов у гарбузі: рецепт від Євгена Клопотенка
Відомий український кулінарний експерт, ресторатор Євген Клопотенко пропонує приготувати смачний плов зі свининою, запечений у гарбузі. Як правильно приготувати –читайте у матеріалі Smachno News.
Джерело: фейсбук Євгена Клопотенка
Євген Клопотенко підготував для своїх підписників у соцмережі фейсбук альтернативний рецепт ароматного плову, запечений у гарбузі.
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Рецепт плову
- Для приготування плову помийте гарбуз для запікання, висушіть паперовим рушником, зверху зріжте, почистіть від насіння і зріжте стінки гарбузової м'якоті.
- Почистіть цибулю, наріжте напівкільцями, обсмажте на пательні.
- Помийте свинину наріжте кубиками, викладіть на пательню з цибулею, додайте сіль, куркуму, корицю, бутони гвоздики, лаврові листки. Почистіть часник, вичавіть сік. Далі – додайте рис, воду, тушкуйте 15 хвилин.
- Викладіть плов у гарбуз, накрийте гарбузовою "кришкою", змастіть гарбуз соняшниковою олією.
- Розігрійте духовку до температури 180-200 градусів і відправте запікатись протягом однієї години. Готовий плов викладіть на тарілку. Смачного!
Рецепт плову від Євгена Клопотенка у відео:
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