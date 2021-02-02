Відомий український кулінарний експерт, ресторатор Євген Клопотенко пропонує приготувати смачний плов зі свининою, запечений у гарбузі. Як правильно приготувати –читайте у матеріалі Smachno News.

Джерело: фейсбук Євгена Клопотенка Євген Клопотенко підготував для своїх підписників у соцмережі фейсбук альтернативний рецепт ароматного плову, запечений у гарбузі. Читайте також Запечена форель: простий рецепт від Євгена Клопотенка Рецепт плову Інгредієнти:

– 1 середній круглий гарбуз;

– 2 палички кориці;

– 3-4 бутони гвоздики;

– 2 лаврові листки;

– 1 столова ложка куркуми;

– 1 головка часнику;

– 600-700 грамів свинячої вирізки;

– 2-3 цибулини;

– 3-4 столові ложки соняшникової олії;

– 300 грамів рису;

– 700-800 мілілітрів води;

– сіль і перець. Для приготування плову помийте гарбуз для запікання, висушіть паперовим рушником, зверху зріжте, почистіть від насіння і зріжте стінки гарбузової м'якоті. Почистіть цибулю, наріжте напівкільцями, обсмажте на пательні. Помийте свинину наріжте кубиками, викладіть на пательню з цибулею, додайте сіль, куркуму, корицю, бутони гвоздики, лаврові листки. Почистіть часник, вичавіть сік. Далі – додайте рис, воду, тушкуйте 15 хвилин. Викладіть плов у гарбуз, накрийте гарбузовою "кришкою", змастіть гарбуз соняшниковою олією. Розігрійте духовку до температури 180-200 градусів і відправте запікатись протягом однієї години. Готовий плов викладіть на тарілку. Смачного! Рецепт плову від Євгена Клопотенка у відео: