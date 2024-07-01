Почему красный борщ стал коричневым: все портит одна ошибка, которую могут допускать все
Насыщенный красный цвет – один из главных признаков любимого борща. Но иногда случается, что ситуация выходит из-под контроля.
Причин, по которым борщ может иметь неудовлетворительный коричневый цвет, может быть несколько, рассказывает Вкусно 24. К счастью, их можно легко избежать, если действительно знать, в чем дело.
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- Неправильный сорт свеклы
Правило, которое написано горьким опытом: для яркого красного борща нужно выбирать максимально темную свеклу. В противном случае достичь желаемого эффекта просто не удастся.
Особое наслаждение / Фото Pixabay
- Пересушенная свекла
Главная ошибка, в результате которой борщ будет иметь неприятный коричневый оттенок. Натертую или нарезанную свеклу при обжаривании нужно постоянно помешивать, чтобы сохранить ее сочность. Можно также добавить на сковороду немного мясного бульона и накрыть ее крышкой.
- Слишком длительное приготовление борща
Борщ нужно кипятить не дольше 15 минут. В противном случае свекла выварится, и о ярком красном цвете можно забыть.
- Тушить свеклу с другими овощами
Свеклу нужно тушить отдельно от других овощей. Когда она взаимодействует с другими компонентами, то может терять цвет.Ответ знают не все: нужно ли нужно ли мыть малину.