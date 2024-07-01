Причин, по которым борщ может иметь неудовлетворительный коричневый цвет, может быть несколько, рассказывает Вкусно 24. К счастью, их можно легко избежать, если действительно знать, в чем дело.

Читайте также В магазине такого не купишь: как испечь вкусный домашний хлеб

Неправильный сорт свеклы

Правило, которое написано горьким опытом: для яркого красного борща нужно выбирать максимально темную свеклу. В противном случае достичь желаемого эффекта просто не удастся.

Особое наслаждение / Фото Pixabay

Пересушенная свекла

Главная ошибка, в результате которой борщ будет иметь неприятный коричневый оттенок. Натертую или нарезанную свеклу при обжаривании нужно постоянно помешивать, чтобы сохранить ее сочность. Можно также добавить на сковороду немного мясного бульона и накрыть ее крышкой.

Слишком длительное приготовление борща

Борщ нужно кипятить не дольше 15 минут. В противном случае свекла выварится, и о ярком красном цвете можно забыть.

Тушить свеклу с другими овощами

Свеклу нужно тушить отдельно от других овощей. Когда она взаимодействует с другими компонентами, то может терять цвет.

Ответ знают не все: нужно ли нужно ли мыть малину.