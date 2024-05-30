Желаемого результата не будет: почему картофель нельзя жарить с луком на одной сковороде

Жареный картофель входит в число самых любимых гарниров украинцев. Однако оказывается, что при его жарке мы иногда допускали большую ошибку.

Часто для вкуса и аппетитности к жареному картофелю хозяйки добавляют лук. Речь идет не о зеленом, а обычном, хотя зелень на этом направлении более популярна.

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Но жарить картофель и репчатый лук на одной сковороде – далеко не лучшее решение. Дело в том, что лук выделяет большое количество сока. В итоге картофель начинает тушиться, а не жариться.

Блюдо получается слишком мягким, а это точно не тот результат, на который мы рассчитываем, когда жарим картофель. О корочке и хрустящей корочке в этом случае можно забыть.

Отдельный вид удовольствия / Фото Pexels

Как готовить, если хочется картофеля с луком

Единственное решение проблемы – жарить продукты на разных сковородках. Соединять их можно только после полной готовности обоих.

Впрочем, если вы хотите попробовать тушеный картофель с луком, тогда стоит воспользоваться вариантом сочетания ингредиентов на сковородке. Но учитывайте, что картофель получится не жареный, а именно тушенный.