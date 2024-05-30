Часто для смаку та апетитності до смаженої картоплі господині додають цибулю. Йдеться не про зелену, а звичайну, хоча зелень на цьому напрямку більш популярна.

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Але смажити картоплю та ріпчасту цибулю на одній пательні – далеко не найкраще рішення. Річ у тім, що цибуля виділяє велику кількість соку. У підсумку картопля починає тушкуватися, а не смажитися.

Страва виходить надто м'якою, а це точно не той результат, на який ми розраховуємо, коли смажимо картоплю. Про скоринку та хрусткість у цьому випадку можна забути.

Окремий вид задоволення / Фото Pexels

Як готувати, якщо хочеться картоплі з цибулею

Єдине рішення проблеми – смажити продукти на різних сковорідках. З'єднувати їх можна лише після повної готовності обох.

Втім, якщо ви хочете спробувати тушковану картоплю з цибулею, тоді варто скористатися варіантом поєднання інгредієнтів на сковорідці. Але враховуйте, що картопля вийде не смажена, а саме тушкована.