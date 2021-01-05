Почему курятина необходима в зимнем рационе: 7 причин
Курятина – один из самых распространенных видов мяса в мире. Блюда из курочки готовят практически в каждой семье. И ценят ее не только за вкусовые качества, легкую усвояемость и питательную ценность, но и за пользу, которую она приносит для здоровья.
Считаете, что куриное мясо – постное, диетическое, а потому для холодного времени года не годится? Smachno News попытается убедить вас в обратном.
7 причин, чтобы есть курицу зимой
1. Это – один из крупнейших источников белка
В кусочке готового куриного филе весом 100 г содержится 20 граммов белка, который так нужен нам в зимний период.
Если организму не хватает белка, иммунитет ослабевает, гормональный фон меняется, кожа теряет тонус, а мышцы – истощаются, – отмечает диетолог Светлана Фус.
В курятине высокое содержание белка / pixabay
2. Укрепляет кости
Кроме белка, в курином мясе есть большое количество минералов, в частности фосфор и кальций, которые способствуют прочности костей и опорно-двигательного аппарата. Поэтому если вы регулярно употребляете куриное мясо, при падении у вас будет меньший риск "свернуть себе шею". Кроме того, благодаря значительному содержанию селена курятина помогает предотвратить развитие артрита (поражение суставов).
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3. Укрепляет иммунитет
Курятина способствует общему укреплению защитных сил организма. Особенно это актуально в зимний период, когда активизируются возбудители вирусных респираторных заболеваний. В народной медицине куриный бульон уже много веков считается домашним лекарством для облегчения симптомов простуды, гриппа, а теперь уже и – COVID-19. Горячий пар куриного бульона помогает очистить носовые проходы, а также облегчить заложенность горла.
4. Защищает сердечно-сосудистую систему
Ошибаетесь, если думаете, что инфаркт миокарда скорее случится с человеком в разгар лета, чем посреди зимы. "Минус" температуры и перепады давления увеличивают риски возникновения сердечных приступов практически с той же вероятностью, что и жаркая погода. Уберечь сердце поможет курятина.
Дело в том, что куриное мясо богато витамином В6, который снижает уровень аминокислоты гомоцистеина – одного из ключевых элементов, который связывают с повышенным риском отмирания участка сердечной мышцы. Мясо курицы также является отличным источником ниацина (никотиновой кислоты), которая способствует снижению уровня "плохого" холестерина в крови – одного из основных факторов риска развития заболеваний сердца.
Светлана Фус в целом рекомендует отдавать предпочтение курятине, а не красному мясу, поскольку она на 70% состоит из полезных моно– и полиненасыщенных омега-3 и омега-6 жирных кислот, которые наоборот полезны для сердечно-сосудистой системы. Эти природные органические соединения не позволяют слипаться тромбоцитам и, соответственно, образовываться сгусткам крови, которые способны блокировать сосуды, вызывая инфаркт миокарда или инсульт.
5. Преодолевает сезонную меланхолию
Зимой рука сама тянется к нездоровым продуктам – пицце, сладкой выпечке, конфетам в блестящих обертках... Такая еда быстро обеспечивает ощущение сытости, согревает и успокаивает. Но два месяца такого питания – и на весы лучше не становиться.
Куриное мясо содержит два важных вещества – аминокислоту триптофан и витамин В5, которые уменьшают вред от стресса (особенно хронического) и успокаивающе действуют на организм. Поэтому после завершения напряженного рабочего дня не откажите себе в кусочке курочки – сразу почувствуете прилив жизненной энергии! И, возможно, у вас появится желание прогуляться с семьей на свежем морозном воздухе перед сном, а не лежать на диване под теплым пледом с пачкой чипсов и гаджетом в руках.
Блюда из куриного мяса необходимы зимой / pixabay
6. Устраняет головную боль
Безумный рабочий ритм, в котором живет большинство из нас, не замедляется даже зимой. Множество задач, которые нам нужно выполнить в течение дня, бесконечные дедлайны, стресс от общения с клиентами или руководством – неудивительно, что вечером ощущение такое, будто голову сжали в тисках.
Возникновение такой боли – сигнал о том, что необходимо "сбавить обороты", прекратить пропускать обеды и немедленно пополнить запасы магния в организме. Этот микроэлемент, который врачи в виде диетической добавки прописывают своим пациентам с мигренью, в большом количестве содержится в курином мясе.
7. Сохраняет естественную красоту
В холодное время года большую часть времени мы проводим в закрытых помещениях, возле батарей и обогревателей. А когда выходим на улицу, подвергаемся воздействию морозного воздуха и сильных ветров. Как результат, кожа становится сухой, шелушится, ногти становятся ломкими, волосы секутся. Поэтому, чтобы весной не пришлось "штурмовать" салоны красоты и принимать дорогие витаминно-диетические добавки, уже сегодня следует позаботиться о двух ключевых вещах: правильном питьевом режиме (наше тело быстро обезвоживается не только летом) и своевременном пополнении запасов цинка. Дефицит этого минерала может вызвать серьезные физиологические нарушения в организме и преждевременное его старение.
Много цинка содержится в курином мясе. А поскольку специального "депо", где бы мог накапливаться этот минерал, в нашем организме не существует, курятину желательно есть как можно чаще. Можно и каждый день! По словам диетолога Светланы Фус, в курином мясе содержится все необходимое для нашего организма: и железо, и медь, и марганец, и витамины группы В. Кроме минералов и витаминов, с куском курятины наш организм получает полный спектр аминокислот и полиненасыщенных жирных кислот.
Видеоинтервью со Светланой Фус о пользе курятины в зимнем рационе:
Как приготовить курицу, чтобы она была полезной для здоровья?
Различные части тушки содержат неодинаковое количество жира и холестерина. Наиболее диетическими являются филе (в 28 г такого мяса содержится только 1 г жира) и голени (в таком же количестве мяса – 2 г жира).
Курочка не только полезная, но и вкусная / pixabay
Перед приготовлением курицы обрежьте весь видимый жир. Мясо можно замариновать, используя полезные для здоровья приправы, например, куркуму и кориандр. Идеальный маринад для курицы – обычный кефир. Мясо впитает из специй и кисломолочного продукта все полезные вещества и приобретет новых, интересных оттенков вкуса.
Диетолог Светлана Фус составила ТОП-3 самых простых и одновременно самых полезных блюд из курицы: бульон, запеченная курица и салаты с добавлением куриного мяса. Приводим пример одного из них, что поможет согреться зимой
Рецепт полезного куриного бульона
Ингредиенты:
Пошаговый рецепт приготовления куриного бульона:
- Куриное бедро вымойте, срежьте с него видимый жир и положите в кастрюлю. Залейте мясо 1,5 л воды, добавьте горошины черного перца и лавровый лист. Варите на среднем огне. Через 20 минут после того, как вода закипит, отставьте кастрюлю с плиты.
- Выньте пряности и мясо из воды. Отделите его от костей и положите обратно в бульон.
- Поставьте кастрюлю на средний огонь. Всыпьте вермишель, а через минуту – добавьте цуккини и болгарский перец, нарезанные кубиками и помидоры. Томаты лучше нарезать небольшими кусочками, а если это – томаты черри, достаточно просто разрезать их пополам. Не медлите – тонкие макароны быстро развариваются! Блюдо посолите и поперчите и через две минуты снимите с огня.
- Разлейте бульон по тарелкам и посыпьте сверху свежей зеленью. Ее можно традиционно мелко порубить, а можно – положить сверху на "островок" из овощей и мяса несколько целых листьев. Приятного аппетита!
Легкий куриный суп обогатит ваш рацион зимой / photorecept
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