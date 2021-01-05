Курятина – один из самых распространенных видов мяса в мире. Блюда из курочки готовят практически в каждой семье. И ценят ее не только за вкусовые качества, легкую усвояемость и питательную ценность, но и за пользу, которую она приносит для здоровья.

Считаете, что куриное мясо – постное, диетическое, а потому для холодного времени года не годится? Smachno News попытается убедить вас в обратном.

7 причин, чтобы есть курицу зимой

1. Это – один из крупнейших источников белка

В кусочке готового куриного филе весом 100 г содержится 20 граммов белка, который так нужен нам в зимний период.

Если организму не хватает белка, иммунитет ослабевает, гормональный фон меняется, кожа теряет тонус, а мышцы – истощаются, – отмечает диетолог Светлана Фус.

В курятине высокое содержание белка / pixabay

2. Укрепляет кости

Кроме белка, в курином мясе есть большое количество минералов, в частности фосфор и кальций, которые способствуют прочности костей и опорно-двигательного аппарата. Поэтому если вы регулярно употребляете куриное мясо, при падении у вас будет меньший риск "свернуть себе шею". Кроме того, благодаря значительному содержанию селена курятина помогает предотвратить развитие артрита (поражение суставов).

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3. Укрепляет иммунитет

Курятина способствует общему укреплению защитных сил организма. Особенно это актуально в зимний период, когда активизируются возбудители вирусных респираторных заболеваний. В народной медицине куриный бульон уже много веков считается домашним лекарством для облегчения симптомов простуды, гриппа, а теперь уже и – COVID-19. Горячий пар куриного бульона помогает очистить носовые проходы, а также облегчить заложенность горла.

4. Защищает сердечно-сосудистую систему

Ошибаетесь, если думаете, что инфаркт миокарда скорее случится с человеком в разгар лета, чем посреди зимы. "Минус" температуры и перепады давления увеличивают риски возникновения сердечных приступов практически с той же вероятностью, что и жаркая погода. Уберечь сердце поможет курятина.

Дело в том, что куриное мясо богато витамином В6, который снижает уровень аминокислоты гомоцистеина – одного из ключевых элементов, который связывают с повышенным риском отмирания участка сердечной мышцы. Мясо курицы также является отличным источником ниацина (никотиновой кислоты), которая способствует снижению уровня "плохого" холестерина в крови – одного из основных факторов риска развития заболеваний сердца.

Светлана Фус в целом рекомендует отдавать предпочтение курятине, а не красному мясу, поскольку она на 70% состоит из полезных моно– и полиненасыщенных омега-3 и омега-6 жирных кислот, которые наоборот полезны для сердечно-сосудистой системы. Эти природные органические соединения не позволяют слипаться тромбоцитам и, соответственно, образовываться сгусткам крови, которые способны блокировать сосуды, вызывая инфаркт миокарда или инсульт.

Содержание холестерина в курином мясе является низким. К примеру, в кусочке курицы весом 100 г содержится 80 мг, в то время, как в свинине – 120 мг.

5. Преодолевает сезонную меланхолию

Зимой рука сама тянется к нездоровым продуктам – пицце, сладкой выпечке, конфетам в блестящих обертках... Такая еда быстро обеспечивает ощущение сытости, согревает и успокаивает. Но два месяца такого питания – и на весы лучше не становиться.

Хорошая новость: альтернатива калорийным и жирным продуктам существует, и это – курятина.

Куриное мясо содержит два важных вещества – аминокислоту триптофан и витамин В5, которые уменьшают вред от стресса (особенно хронического) и успокаивающе действуют на организм. Поэтому после завершения напряженного рабочего дня не откажите себе в кусочке курочки – сразу почувствуете прилив жизненной энергии! И, возможно, у вас появится желание прогуляться с семьей на свежем морозном воздухе перед сном, а не лежать на диване под теплым пледом с пачкой чипсов и гаджетом в руках.

Блюда из куриного мяса необходимы зимой / pixabay

6. Устраняет головную боль

Безумный рабочий ритм, в котором живет большинство из нас, не замедляется даже зимой. Множество задач, которые нам нужно выполнить в течение дня, бесконечные дедлайны, стресс от общения с клиентами или руководством – неудивительно, что вечером ощущение такое, будто голову сжали в тисках.

Согласно статистике, от так называемой "головной боли напряжения" страдает каждый пятый человек в мире! Голова может "раскалываться" 4-6 часов подряд.

Возникновение такой боли – сигнал о том, что необходимо "сбавить обороты", прекратить пропускать обеды и немедленно пополнить запасы магния в организме. Этот микроэлемент, который врачи в виде диетической добавки прописывают своим пациентам с мигренью, в большом количестве содержится в курином мясе.

7. Сохраняет естественную красоту

В холодное время года большую часть времени мы проводим в закрытых помещениях, возле батарей и обогревателей. А когда выходим на улицу, подвергаемся воздействию морозного воздуха и сильных ветров. Как результат, кожа становится сухой, шелушится, ногти становятся ломкими, волосы секутся. Поэтому, чтобы весной не пришлось "штурмовать" салоны красоты и принимать дорогие витаминно-диетические добавки, уже сегодня следует позаботиться о двух ключевых вещах: правильном питьевом режиме (наше тело быстро обезвоживается не только летом) и своевременном пополнении запасов цинка. Дефицит этого минерала может вызвать серьезные физиологические нарушения в организме и преждевременное его старение.

Много цинка содержится в курином мясе. А поскольку специального "депо", где бы мог накапливаться этот минерал, в нашем организме не существует, курятину желательно есть как можно чаще. Можно и каждый день! По словам диетолога Светланы Фус, в курином мясе содержится все необходимое для нашего организма: и железо, и медь, и марганец, и витамины группы В. Кроме минералов и витаминов, с куском курятины наш организм получает полный спектр аминокислот и полиненасыщенных жирных кислот.

Видеоинтервью со Светланой Фус о пользе курятины в зимнем рационе:

Как приготовить курицу, чтобы она была полезной для здоровья?

Различные части тушки содержат неодинаковое количество жира и холестерина. Наиболее диетическими являются филе (в 28 г такого мяса содержится только 1 г жира) и голени (в таком же количестве мяса – 2 г жира).

Курочка не только полезная, но и вкусная / pixabay

Перед приготовлением курицы обрежьте весь видимый жир. Мясо можно замариновать, используя полезные для здоровья приправы, например, куркуму и кориандр. Идеальный маринад для курицы – обычный кефир. Мясо впитает из специй и кисломолочного продукта все полезные вещества и приобретет новых, интересных оттенков вкуса.

Лучше всего готовить курятину в скороварке (пароварке) – тогда мясо получится мягким и нежным. Среди здоровых опций – запекание и приготовление в микроволновой печи.

Диетолог Светлана Фус составила ТОП-3 самых простых и одновременно самых полезных блюд из курицы: бульон, запеченная курица и салаты с добавлением куриного мяса. Приводим пример одного из них, что поможет согреться зимой

Рецепт полезного куриного бульона

Ингредиенты:

– 300 г куриных бедер ТМ "Наша ряба"; – 200 г цуккини; – 150 г помидоров (лучше всего – черри) – 100 г вермишели; – целый болгарский перец; – специи (три горошины черного перца, один лавровый лист, соль и перец по вкусу) – свежая зелень (укроп или петрушка).

Пошаговый рецепт приготовления куриного бульона:

Куриное бедро вымойте, срежьте с него видимый жир и положите в кастрюлю. Залейте мясо 1,5 л воды, добавьте горошины черного перца и лавровый лист. Варите на среднем огне. Через 20 минут после того, как вода закипит, отставьте кастрюлю с плиты. Выньте пряности и мясо из воды. Отделите его от костей и положите обратно в бульон. Поставьте кастрюлю на средний огонь. Всыпьте вермишель, а через минуту – добавьте цуккини и болгарский перец, нарезанные кубиками и помидоры. Томаты лучше нарезать небольшими кусочками, а если это – томаты черри, достаточно просто разрезать их пополам. Не медлите – тонкие макароны быстро развариваются! Блюдо посолите и поперчите и через две минуты снимите с огня. Разлейте бульон по тарелкам и посыпьте сверху свежей зеленью. Ее можно традиционно мелко порубить, а можно – положить сверху на "островок" из овощей и мяса несколько целых листьев. Приятного аппетита!

Легкий куриный суп обогатит ваш рацион зимой / photorecept