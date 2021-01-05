Чому курятина необхідна у зимовому раціоні: 7 причин
Курятина – один з найбільш поширених видів м’яса у світі. Страви з курочки готують практично у кожній сім’ї. І цінують її не тільки за смакові якості, легку засвоюваність та поживну цінність, а й за користь, яку вона приносить для здоров'я.
Вважаєте, що куряче м'ясо – пісне, дієтичне, а тому для холодної пори року не годиться? SmachnoNews спробує переконати вас у протилежному.
7 причин, щоб їсти курку взимку
1. Це – одне із найбільших джерел білка
У шматочку готового курячого філе вагою 100 г міститься 20 грамів білка, який так потрібен нам у зимовий період.
Якщо організмові бракує білка, імунітет слабшає, гормональний фон змінюється, шкіра втрачає тонус, а м'язи – виснажуються, – наголошує дієтологиня Світлана Фус.
У курятині високий вміст білка / pixabay
2. Зміцнює кістки
Окрім білка, у курячому м'ясі є велика кількість мінералів, зокрема фосфор і кальцій, які сприяють міцності кісток та опорно-рухового апарату. Тож якщо ви регулярно вживаєте куряче м'ясо, при падінні у вас буде менший ризик "скрутити собі в'язи". Крім того, завдяки значному вмісту селену курятина допомагає запобігти розвиткові артриту (ураження суглобів).
До теми Як обрати безпечну курятину: антибіотики та гормони росту в курячому м'ясі
3. Зміцнює імунітет
Курятина сприяє загальному зміцненню захисних сил організму. Особливо це актуально у зимовий період, коли активізуються збудники вірусних респіраторних захворювань. У народній медицині курячий бульйон вже багато століть вважається домашніми ліками для полегшення симптомів застуди, грипу, а тепер вже й – Covid-19. Гаряча пара курячого бульйону допомагає очистити носові проходи, а також полегшити закладеність горла.
4. Захищає серцево-судинну систему
Помиляєтеся, якщо думаєте, що інфаркт міокарда швидше трапиться з людиною у розпал літа, ніж посеред зими. "Мінусові" температури й перепади тиску збільшують ризики виникнення серцевих нападів практично з тією ж вірогідністю, що й спекотна погода. Вберегти серце допоможе курятина.
Річ у тому, що куряче м'ясо багате на вітамін В6, який знижує рівень амінокислоти гомоцистеїну – одного з ключових елементів, який пов’язують із підвищеним ризиком відмирання ділянки серцевого м’яза. М'ясо курки також є відмінним джерелом ніацину (нікотинової кислоти), яка сприяє зниженню рівня "поганого" холестерину у крові – одного із основних факторів ризику розвитку захворювань серця.
Світлана Фус загалом рекомендує надавати перевагу курятині, а не червоному м’ясу, оскільки вона на 70% складається з корисних моно- і поліненасичених омега-3 та омега-6 жирних кислот, які навпаки є корисними для серцево-судинної системи. Ці природні органічні сполуки не дозволяють злипатися тромбоцитам і, відповідно, утворюватися згусткам крові, які здатні блокувати судини, викликаючи інфаркт міокарда чи інсульт.
5. Долає сезонну меланхолію
Взимку рука сама тягнеться до нездорових продуктів – піци, солодкої випічки, цукерок у блискучих обгортках… Така їжа швидко забезпечує відчуття ситості, зігріває і заспокоює. Але два місяці такого харчування – і на ваги краще не ставати.
Куряче м'ясо містить дві важливі речовини – амінокислоту триптофан і вітамін В5, які зменшують шкоду від стресу (особливо хронічного) і заспокійливо діють на організм. Тож після завершення напруженого робочого дня не відмовте собі у шматочку курочки – відразу відчуєте приплив життєвої енергії! І, можливо, у вас з'явиться бажання прогулятися з родиною на свіжому морозному повітрі перед сном, а не лежати на дивані під теплим пледом з пачкою чипсів і ґаджетом у руках.
Страви з курячого м'яса необхідні зимою / pixabay
6. Усуває головний біль
Шалений робочий ритм, у якому живе більшість з нас, не уповільнюється навіть взимку. Безліч завдань, які нам потрібно виконати протягом дня, безкінечні дедлайни, стрес від спілкування з клієнтами чи керівництвом – недивно, що ввечері відчуття таке, наче голову стиснули у лещатах.
Виникнення такого болю – сигнал про те, що необхідно "збавити оберти", припинити пропускати обіди і негайно поповнити запаси магнію в організмі. Цей мікроелемент, який лікарі у вигляді дієтичної добавки прописують своїм пацієнтам з мігренню, у великій кількості міститься у курячому м’ясі.
7. Зберігає природну красу
У холодну пору року більшість часу ми проводимо у закритих приміщеннях, біля батарей та обігрівачів. А коли виходимо на вулицю, піддаємося впливу морозного повітря і сильних вітрів. Як результат, шкіра стає сухою, лущиться, нігті стають ламкими, волосся січеться. Тож аби навесні не довелося "штурмувати" салони краси і приймати дорогі вітамінно-дієтичні добавки, вже сьогодні слід подбати про дві ключові речі: правильний питний режим (наше тіло швидко зневоднюється не лише влітку) і вчасне поповнення запасів цинку. Дефіцит цього мінералу може викликати серйозні фізіологічні порушення в організмі і передчасне його старіння.
Багато цинку міститься у курячому м'ясі. А оскільки спеціального "депо", де б міг накопичуватися цей мінерал, у нашому організмі не існує, курятину бажано їсти якомога частіше. Можна й щодня! За словами дієтологині Світлани Фус, у курячому м'ясі міститься все необхідне для нашого організму: і залізо, і мідь, і марганець, і вітаміни групи В. Крім мінералів та вітамінів, зі шматком курятини наш організм отримує повний спектр амінокислот та поліненасичених жирних кислот.
Відеоінтерв'ю зі Світланою Фус про користь курятини в зимовому раціоні:
Як приготувати курятину, щоб вона була корисною для здоров'я?
Різні частини тушки містять неоднакову кількість жиру і холестерину. Найбільш дієтичними є філе (у 28 г такого м’яса міститься лише 1 г жиру) і гомілки (у такій же кількості м'яса – 2 г жиру).
Курочка не лише корисна, а й смачна / pixabay
Перед приготуванням курятини обріжте весь видимий жир. М'ясо можна замаринувати, використовуючи корисні для здоров'я приправи, наприклад, куркуму і коріандр. Ідеальний маринад для курки – звичайнісінький кефір. М’ясо вбере зі спецій і кисломолочного продукту всі корисні речовини та набуде нових, цікавих відтінків смаку.
Дієтологиня Світлана Фус склала ТОП-3 найпростіших та водночас найкорисніших страв з курятини: бульйон, запечена курка і салати з додаванням курячого м'яса. Наводимо приклад одного із них, що допоможе зігрітися взимку
Рецепт корисного курячого бульйону
Інгредієнти:
Покроковий рецепт приготування курячого бульйону:
- Куряче стегно вимийте, зріжте з нього видимий жир і покладіть у каструлю. Залийте м'ясо 1,5 л води, додайте горошини чорного перцю і лавровий листок. Варіть на середньому вогні. Через 20 хвилин після того, як вода закипить, відставте каструлю з плити.
- Вийміть прянощі та м'ясо з води. Відокремте його від кісток і покладіть назад до бульйону.
- Поставте каструлю на середній вогонь. Всипте вермішель, а через хвилину – додайте цукіні та болгарський перець, нарізані кубиками та помідори. Томати краще нарізати невеликими шматочками, а якщо це – томати чері, достатньо просто розрізати їх навпіл. Не зволікайте – тонкі макарони швидко розварюються! Страву посоліть та поперчіть і через дві хвилини зніміть з вогню.
- Розлийте бульйон по тарілках і посипте зверху свіжою зеленню. Її можна традиційно дрібно посікти, а можна – покласти зверху на "острівець" з овочів та м'яса кілька цілих листочків. Смачного!
Легкий курячий суп збагатить ваш раціон взимку / photorecept
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