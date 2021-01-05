Курятина – один з найбільш поширених видів м’яса у світі. Страви з курочки готують практично у кожній сім’ї. І цінують її не тільки за смакові якості, легку засвоюваність та поживну цінність, а й за користь, яку вона приносить для здоров'я.

Вважаєте, що куряче м'ясо – пісне, дієтичне, а тому для холодної пори року не годиться? SmachnoNews спробує переконати вас у протилежному.

7 причин, щоб їсти курку взимку

1. Це – одне із найбільших джерел білка

У шматочку готового курячого філе вагою 100 г міститься 20 грамів білка, який так потрібен нам у зимовий період.

Якщо організмові бракує білка, імунітет слабшає, гормональний фон змінюється, шкіра втрачає тонус, а м'язи – виснажуються, – наголошує дієтологиня Світлана Фус.

У курятині високий вміст білка / pixabay

2. Зміцнює кістки

Окрім білка, у курячому м'ясі є велика кількість мінералів, зокрема фосфор і кальцій, які сприяють міцності кісток та опорно-рухового апарату. Тож якщо ви регулярно вживаєте куряче м'ясо, при падінні у вас буде менший ризик "скрутити собі в'язи". Крім того, завдяки значному вмісту селену курятина допомагає запобігти розвиткові артриту (ураження суглобів).

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3. Зміцнює імунітет

Курятина сприяє загальному зміцненню захисних сил організму. Особливо це актуально у зимовий період, коли активізуються збудники вірусних респіраторних захворювань. У народній медицині курячий бульйон вже багато століть вважається домашніми ліками для полегшення симптомів застуди, грипу, а тепер вже й – Covid-19. Гаряча пара курячого бульйону допомагає очистити носові проходи, а також полегшити закладеність горла.

4. Захищає серцево-судинну систему

Помиляєтеся, якщо думаєте, що інфаркт міокарда швидше трапиться з людиною у розпал літа, ніж посеред зими. "Мінусові" температури й перепади тиску збільшують ризики виникнення серцевих нападів практично з тією ж вірогідністю, що й спекотна погода. Вберегти серце допоможе курятина.

Річ у тому, що куряче м'ясо багате на вітамін В6, який знижує рівень амінокислоти гомоцистеїну – одного з ключових елементів, який пов’язують із підвищеним ризиком відмирання ділянки серцевого м’яза. М'ясо курки також є відмінним джерелом ніацину (нікотинової кислоти), яка сприяє зниженню рівня "поганого" холестерину у крові – одного із основних факторів ризику розвитку захворювань серця.

Світлана Фус загалом рекомендує надавати перевагу курятині, а не червоному м’ясу, оскільки вона на 70% складається з корисних моно- і поліненасичених омега-3 та омега-6 жирних кислот, які навпаки є корисними для серцево-судинної системи. Ці природні органічні сполуки не дозволяють злипатися тромбоцитам і, відповідно, утворюватися згусткам крові, які здатні блокувати судини, викликаючи інфаркт міокарда чи інсульт.

Вміст холестерину у курячому м'ясі є низьким. Приміром, у шматочку курятини вагою 100 г міститься 80 мг, у той час, як у свинині – 120 мг.

5. Долає сезонну меланхолію

Взимку рука сама тягнеться до нездорових продуктів – піци, солодкої випічки, цукерок у блискучих обгортках… Така їжа швидко забезпечує відчуття ситості, зігріває і заспокоює. Але два місяці такого харчування – і на ваги краще не ставати.

Хороша новина: альтернатива калорійним та жирним продуктам існує, і це – курятина.

Куряче м'ясо містить дві важливі речовини – амінокислоту триптофан і вітамін В5, які зменшують шкоду від стресу (особливо хронічного) і заспокійливо діють на організм. Тож після завершення напруженого робочого дня не відмовте собі у шматочку курочки – відразу відчуєте приплив життєвої енергії! І, можливо, у вас з'явиться бажання прогулятися з родиною на свіжому морозному повітрі перед сном, а не лежати на дивані під теплим пледом з пачкою чипсів і ґаджетом у руках.

Страви з курячого м'яса необхідні зимою / pixabay

6. Усуває головний біль

Шалений робочий ритм, у якому живе більшість з нас, не уповільнюється навіть взимку. Безліч завдань, які нам потрібно виконати протягом дня, безкінечні дедлайни, стрес від спілкування з клієнтами чи керівництвом – недивно, що ввечері відчуття таке, наче голову стиснули у лещатах.

Згідно зі статистикою, від так званого "головного болю напруги" потерпає кожна п’ята людина у світі! Голова може "розколюватися" 4-6 годин поспіль.

Виникнення такого болю – сигнал про те, що необхідно "збавити оберти", припинити пропускати обіди і негайно поповнити запаси магнію в організмі. Цей мікроелемент, який лікарі у вигляді дієтичної добавки прописують своїм пацієнтам з мігренню, у великій кількості міститься у курячому м’ясі.

7. Зберігає природну красу

У холодну пору року більшість часу ми проводимо у закритих приміщеннях, біля батарей та обігрівачів. А коли виходимо на вулицю, піддаємося впливу морозного повітря і сильних вітрів. Як результат, шкіра стає сухою, лущиться, нігті стають ламкими, волосся січеться. Тож аби навесні не довелося "штурмувати" салони краси і приймати дорогі вітамінно-дієтичні добавки, вже сьогодні слід подбати про дві ключові речі: правильний питний режим (наше тіло швидко зневоднюється не лише влітку) і вчасне поповнення запасів цинку. Дефіцит цього мінералу може викликати серйозні фізіологічні порушення в організмі і передчасне його старіння.

Багато цинку міститься у курячому м'ясі. А оскільки спеціального "депо", де б міг накопичуватися цей мінерал, у нашому організмі не існує, курятину бажано їсти якомога частіше. Можна й щодня! За словами дієтологині Світлани Фус, у курячому м'ясі міститься все необхідне для нашого організму: і залізо, і мідь, і марганець, і вітаміни групи В. Крім мінералів та вітамінів, зі шматком курятини наш організм отримує повний спектр амінокислот та поліненасичених жирних кислот.

Відеоінтерв'ю зі Світланою Фус про користь курятини в зимовому раціоні:

Як приготувати курятину, щоб вона була корисною для здоров'я?

Різні частини тушки містять неоднакову кількість жиру і холестерину. Найбільш дієтичними є філе (у 28 г такого м’яса міститься лише 1 г жиру) і гомілки (у такій же кількості м'яса – 2 г жиру).

Курочка не лише корисна, а й смачна / pixabay

Перед приготуванням курятини обріжте весь видимий жир. М'ясо можна замаринувати, використовуючи корисні для здоров'я приправи, наприклад, куркуму і коріандр. Ідеальний маринад для курки – звичайнісінький кефір. М’ясо вбере зі спецій і кисломолочного продукту всі корисні речовини та набуде нових, цікавих відтінків смаку.

Найкраще готувати курятину у скороварці (пароварці) – тоді м'ясо вийде м'яким і ніжним. Серед здорових опцій – запікання та приготування у мікрохвильовій печі.

Дієтологиня Світлана Фус склала ТОП-3 найпростіших та водночас найкорисніших страв з курятини: бульйон, запечена курка і салати з додаванням курячого м'яса. Наводимо приклад одного із них, що допоможе зігрітися взимку

Рецепт корисного курячого бульйону

Інгредієнти:

– 300 г курячих стегон ТМ "Наша ряба"; – 200 г цукіні; – 150 г помідорів (найкраще – чері); – 100 г вермішелі; – цілий болгарський перець; – спеції (три горошини чорного перцю, один лавровий листок, сіль і перець за смаком); – свіжа зелень (кріп або петрушка).

Покроковий рецепт приготування курячого бульйону:

Куряче стегно вимийте, зріжте з нього видимий жир і покладіть у каструлю. Залийте м'ясо 1,5 л води, додайте горошини чорного перцю і лавровий листок. Варіть на середньому вогні. Через 20 хвилин після того, як вода закипить, відставте каструлю з плити. Вийміть прянощі та м'ясо з води. Відокремте його від кісток і покладіть назад до бульйону. Поставте каструлю на середній вогонь. Всипте вермішель, а через хвилину – додайте цукіні та болгарський перець, нарізані кубиками та помідори. Томати краще нарізати невеликими шматочками, а якщо це – томати чері, достатньо просто розрізати їх навпіл. Не зволікайте – тонкі макарони швидко розварюються! Страву посоліть та поперчіть і через дві хвилини зніміть з вогню. Розлийте бульйон по тарілках і посипте зверху свіжою зеленню. Її можна традиційно дрібно посікти, а можна – покласти зверху на "острівець" з овочів та м'яса кілька цілих листочків. Смачного!

Легкий курячий суп збагатить ваш раціон взимку / photorecept