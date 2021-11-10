Талантливый украинский кондитер Лиза Глинская призналась на своей странице в инстаграм, что ее часто спрашивают одно и тоже: "Почему не застывает зефир?". Все технологии в рецепте были выдержаны, продукты выбраны самые лучшие, а зефир не застывает.

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Чаще всего, причиной того, что зефир не застыл является некачественный или слишком слабый агар-агар. Дело в том, что он бывает разный, не обязательно причиной испорченного десерта является его просрочка (хоть на это тоже нужно обращать внимание).



Зефир / Фото со страницы кондитера

Как подобрать правильный агар-агар для зефира

Всегда читайте состав на упаковке.

Первым делом, когда вы покупаете агар-агар в магазине или на рынке – читайте состав на упаковке. Кроме слова "агар" не должно быть ничего: ни фруктозы, ни мальтодекстрина.

Нечестные производители пытаются сэкономить и добавляют в состав агара дополнительные составляющие, которые ухудшают качество продукта. Сколько на самом деле в такой пачке "чистого" агара, однозначно определить трудно, поэтому вы не будете знать, сколько нужно добавить его в десерт.



Зефир / Фото со страницы кондитера

Не забывайте об основных свойствах агара.

Агар-агар хорошо "работает" в кислой среде, но вам всегда нужно помнить, что чем она кислее, тем больше его нужно. Свойства желеевания агар-агара напрямую зависят от кислотности.

К примеру, для 100 миллилитров нейтральной смеси достаточно будет ввести 0,9 – 1 грамм агара, а для 100 миллилитров кислой – 1,5 граммов.



Зефир / Фото со страницы кондитера

⁣Учитывайте "силу" агар-агара.

Агар-агар есть разной силы: от 600 до 1200. Чем больше сила агара, тем выше его свойство вызывать загущение и желеевать жидкости и смеси.

Как различить агар – агар:

Высший сорт (белый цвет) – сила 1000 – 1200;

Первый сорт (желтоватый оттенок) – сила 800 – 900;

Второй сорт (песочный цвет) – сила 600 – 700.



Зефир / Фото со страницы кондитера

Сколько агар-агара нужно, что регулировать текстуру:

для очень мягкой 1 грамм агара на 500 миллилитров жидкости;

для мягкой текстуры: 1,5 граммов на 500 миллилитров;

для плотной текстуры: 5 граммов на 500 миллилитров;

для очень плотной текстуры: 8 граммов на 500 миллилитров.



Лиза Глинская / Фото со страницы кондитера

Мы уверены, что с этими подсказками у вас получится домашний зефир с первого раза!