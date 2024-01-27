Чтобы гречка была рассыпчатой, перед варкой сырую вымытую крупу следует несколько минут прогреть без растительного масла на среднем огне. Рекомендуют использовать толстостенную кастрюлю или котелок.

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Простой способ, как сварить гречку

Перед варкой гречку необходимо осмотреть и удалить из нее мусор – камешки, остатки других растений и тому подобное. На обычную порцию гарнира достаточно взять полстакана сухой гречки или 80 граммов.

После этого крупу промывают и заливают холодной водой. Ее должно быть вдвое больше, чем гречихи – на 1 стакан гречки нужно 2 стакана воды.

Далее воду нужно посолить и довести до кипения. Гречку варят на умеренном огне под крышкой в течение 20 минут. В конце добавляют сливочное масло, перемешивают и немного настаивают.

На обычную порцию гарнира достаточно взять полстакана сухой гречки или 80 граммов.

Заметьте ! Если замочить гречку перед варкой на 30 – 40 минут, гарантированно получите рассыпчатую кашу. Такой гарнир достаточно настоять в тепле всего 10 минут.

Мешают ли гречку во время варки

Если вы хотите получить рассыпчатый гарнир, то гречку не нужно мешать в течение варки. Чтобы она стала еще мягче и хорошенько пропиталась сливочным маслом, эту крупу не просто настаивают, а заворачивают в теплое полотенце и держат 20 – 30 минут.

Гречку в микроволновке варят в пропорции 1:2 в специальной кастрюле с закрытой крышкой. Сначала нужно выставить максимальную мощность 800 – 1000 Вт в течение 4 минут, а затем готовить еще 15 минут на средней мощности.

варят в пропорции 1:2 в специальной кастрюле с закрытой крышкой. Сначала нужно выставить максимальную мощность 800 – 1000 Вт в течение 4 минут, а затем готовить еще 15 минут на средней мощности. Чтобы сварить гречку в пакетике, кастрюлю с 1,5 литра воды следует поставить на огонь, вскипятить, посолить и опустить пакетик. Варить достаточно 15 минут. Затем следует достать пакетик из воды, разрезать и выложить гречневую кашу в тарелку.

В какой воде варить гречку и когда солить

Сырую гречку заливают холодной водой. Если всыпать гречку в горячую воду, она будет вариться на 3 – 5 минут длиннее. Следует помнить, что недоваренную гречку есть нельзя, ведь она вредна для здоровья.

Гречку солят в начале варки. Если посолить кашу в конце, соль не полностью впитается в крупу, что может плохо повлиять на вкус.

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