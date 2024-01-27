Щоб гречка була розсипчастою, перед варінням сиру вимиту крупу слід кілька хвилин прогріти без олії на середньому вогні. Рекомендують використовувати товстостінну каструлю чи казан.

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Простий спосіб, як зварити гречку

Перед варінням гречку необхідно оглянути та видалити з неї сміття – камінчики, залишки інших рослин тощо. На звичайну порцію гарніру достатньо взяти пів склянки сухої гречки або 80 грамів.

Після цього крупу промивають та заливають холодною водою. Її має бути вдвічі більше, ніж гречки – на 1 склянку гречки треба 2 склянки води.

Далі воду треба посолити та довести до кипіння. Гречку варять на помірному вогні під кришкою протягом 20 хвилин. Наприкінці додають вершкове масло, перемішують та трішки настоюють.

На звичайну порцію гарніру достатньо взяти пів склянки сухої гречки або 80 грамів.

Зауважте! Якщо замочити гречку перед варінням на 30 – 40 хвилин, гарантовано отримаєте розсипчасту кашу. Такий гарнір достатньо настояти у теплі лише 10 хвилин.

Чи мішають гречку під час варіння

Якщо ви хочете отримати розсипчастий гарнір, то гречку не потрібно мішати протягом варіння. Щоб вона стала ще м'якшою та гарненько просочилася вершковим маслом, цю крупу не просто настоюють, а загортають у теплий рушник і тримають 20 – 30 хвилин.

Гречку у мікрохвильовій печі варять у пропорції 1:2 у спеціальній каструлі із закритою кришкою. Спочатку треба виставити максимальну потужність 800 – 1000 Вт протягом 4 хвилин, а потім готувати ще 15 хвилин на середній потужності.

варять у пропорції 1:2 у спеціальній каструлі із закритою кришкою. Спочатку треба виставити максимальну потужність 800 – 1000 Вт протягом 4 хвилин, а потім готувати ще 15 хвилин на середній потужності. Щоб зварити гречку в пакетику, каструлю з 1,5 літрами води слід поставити на вогонь, закип'ятити, посолити та опустити пакетик. Варити достатньо 15 хвилин. Потім варто дістати пакетик з води, розрізати та викласти гречану кашу в тарілку.

У якій воді варити гречку та коли солити

Сиру гречку заливають холодною водою. Якщо всипати гречку в гарячу воду, вона варитиметься на 3 – 5 хвилин довше. Варто пам'ятати, що недоварену гречку їсти не можна, адже вона шкідлива для здоров'я.

Гречку солять на початку варіння. Якщо посолити кашу наприкінці, сіль не повністю вбереться в крупу, що може погано вплинути на смак.

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